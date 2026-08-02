Galatasaray - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Yeni sezon çalışmalarının yurt dışı etabını tamamlayan ve Türkiye'ye dönen Galatasaray, hazırlık maçlarına devam ediyor.
GALATASARAY - RENNES MAÇI SAAT KAÇTA?
Sarı-kırmızılılar saat 21.00'de Fransız ekibi Rennes ile RAMS Park'ta mücadele edecek.
GALATASARAY - RENNES MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma, S Sport Plus'tan naklen yayınlanacak.
Bu sezonki ilk hazırlık maçına Ümraniyespor karşısında çıkan Aslan, sahadan 5-1'lik skorla galip ayrıldı.
Galatasaray, Avusturya kampında da iki özel müsabaka oynadı.
Sarı-kırmızılılar, İtalyan ekibi Monza'ya 2-0, bir diğer İtalyan takımı Venezia'ya da 3-0'lık skorla kaybetti.
Teknik Direktör Okan Buruk'un öğrencileri, Rennes karşılaşmasının ardından 8 Ağustos Cumartesi günü evinde İspanyol temsilcisi Villarreal ile kozlarını paylaşacak.