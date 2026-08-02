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Galatasaray - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
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Galatasaray - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

2.08.2026 09:13:00
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Cumhuriyet Spor
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Galatasaray - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Galatasaray, 4. hazırlık maçında Fransız ekibi Rennes ile karşı karşıya gelecek. Mücadele TSİ 21.00'de başlayacak.

Galatasaray - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Yeni sezon çalışmalarının yurt dışı etabını tamamlayan ve Türkiye'ye dönen Galatasaray, hazırlık maçlarına devam ediyor.

Galatasaray - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

GALATASARAY - RENNES MAÇI SAAT KAÇTA?

Sarı-kırmızılılar saat 21.00'de Fransız ekibi Rennes ile RAMS Park'ta mücadele edecek. 

 

Galatasaray - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

GALATASARAY - RENNES MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, S Sport Plus'tan naklen yayınlanacak.

 

Galatasaray - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Bu sezonki ilk hazırlık maçına Ümraniyespor karşısında çıkan Aslan, sahadan 5-1'lik skorla galip ayrıldı.

Galatasaray, Avusturya kampında da iki özel müsabaka oynadı.

Sarı-kırmızılılar, İtalyan ekibi Monza'ya 2-0, bir diğer İtalyan takımı Venezia'ya da 3-0'lık skorla kaybetti.

Galatasaray - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Teknik Direktör Okan Buruk'un öğrencileri, Rennes karşılaşmasının ardından 8 Ağustos Cumartesi günü evinde İspanyol temsilcisi Villarreal ile kozlarını paylaşacak.

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