Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaray sezonu sahasında açıyor: Okan Buruk, ilk 11 için kararını verdi
Paylaş

Galatasaray sezonu sahasında açıyor: Okan Buruk, ilk 11 için kararını verdi

13.08.2026 12:29:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Galatasaray sezonu sahasında açıyor: Okan Buruk, ilk 11 için kararını verdi

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Süper Lig'de sezonun açılış maçında Çorum FK ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, sahaya süreceği ilk 11'i netleştirdi.

Galatasaray sezonu sahasında açıyor: Okan Buruk, ilk 11 için kararını verdi

Son şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Çorum FK'yi konuk edecek.

Galatasaray sezonu sahasında açıyor: Okan Buruk, ilk 11 için kararını verdi

İLK RANDEVU

Galatasaray ile Çorum FK, ilk kez bir Süper Lig maçında birbirine rakip olacak.

Galatasaray sezonu sahasında açıyor: Okan Buruk, ilk 11 için kararını verdi

Sarı-kırmızılı takım, tarihinde ilk kez Türkiye'nin en üst seviye futbol liginde mücadele edecek İç Anadolu temsilcisini ağırlayacak. Çorum FK, Galatasaray'ın Süper Lig'de karşılaşacağı 77. farklı takım olacak.

Galatasaray sezonu sahasında açıyor: Okan Buruk, ilk 11 için kararını verdi

OKAN BURUK'TAN İLK 11 KARARI

Sarı kırmızılılar, sahasında oynayacağı mücadeleyi kazanarak sezona iyi bir başlangıç yapmayı amaçlıyor. Okan Buruk, bu mücadelede sahaya süreceği 11'i büyük oranda netleştirdi.

Galatasaray sezonu sahasında açıyor: Okan Buruk, ilk 11 için kararını verdi

TRT Spor'da yer alan habere göre, Galatasaray'da kaleyi Uğurcan Çakır koruyacak. Savunmanın sağında Roland Sallai, solunda ise Ismail Jakobs görev yapacak. Stoper tandeminin ise Mario Lemina ve Abdülkerim Bardakcı ikilisinden oluşması bekleniyor.

Galatasaray sezonu sahasında açıyor: Okan Buruk, ilk 11 için kararını verdi

Orta sahada Lucas Torreira ve Gabriel Sara'nın önünde Yunus Akgün forma giyecek.

Galatasaray sezonu sahasında açıyor: Okan Buruk, ilk 11 için kararını verdi

Hücum hattının sağ tarafında Leroy Sane, solunda ise Barış Alper Yılmaz oynayacak.

Galatasaray sezonu sahasında açıyor: Okan Buruk, ilk 11 için kararını verdi

Galatasaray'da ileri uçta ise Victor Osimhen yer alacak.

İlgili Konular: #galatasaray #okan buruk #Çorum FK

İlgili Haberler

Galatasaray Daikin, Merve Tanyel'i kadrosuna kattı!
Galatasaray Daikin, Merve Tanyel'i kadrosuna kattı! Voleybol Sultanlar Ligi ekibi Galatasaray Daikin, 30 yaşındaki smaçör Merve Tanyel'i renklerine bağladı.
Adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılıyordu: Rafael Leao'dan transfer iddialarına yanıt!
Adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılıyordu: Rafael Leao'dan transfer iddialarına yanıt! İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Milan forması giyen 27 yaşındaki Portekizli oyuncu Rafael Leao, hakkındaki transfer iddiaları üzerine bir paylaşım yaptı.
Dursun Özbek'ten transfer açıklaması: 'Galatasaray’ın şampiyonluğu verdiğini iddia edenler...'
Dursun Özbek'ten transfer açıklaması: 'Galatasaray’ın şampiyonluğu verdiğini iddia edenler...' Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı ekibin gündemine dair açıklamalarda bulundu.