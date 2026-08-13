Galatasaray sezonu sahasında açıyor: Okan Buruk, ilk 11 için kararını verdi

Son şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Çorum FK'yi konuk edecek.

İLK RANDEVU Galatasaray ile Çorum FK, ilk kez bir Süper Lig maçında birbirine rakip olacak.

Sarı-kırmızılı takım, tarihinde ilk kez Türkiye'nin en üst seviye futbol liginde mücadele edecek İç Anadolu temsilcisini ağırlayacak. Çorum FK, Galatasaray'ın Süper Lig'de karşılaşacağı 77. farklı takım olacak.

OKAN BURUK'TAN İLK 11 KARARI Sarı kırmızılılar, sahasında oynayacağı mücadeleyi kazanarak sezona iyi bir başlangıç yapmayı amaçlıyor. Okan Buruk, bu mücadelede sahaya süreceği 11'i büyük oranda netleştirdi.

TRT Spor'da yer alan habere göre, Galatasaray'da kaleyi Uğurcan Çakır koruyacak. Savunmanın sağında Roland Sallai, solunda ise Ismail Jakobs görev yapacak. Stoper tandeminin ise Mario Lemina ve Abdülkerim Bardakcı ikilisinden oluşması bekleniyor.

Orta sahada Lucas Torreira ve Gabriel Sara'nın önünde Yunus Akgün forma giyecek.

Hücum hattının sağ tarafında Leroy Sane, solunda ise Barış Alper Yılmaz oynayacak.