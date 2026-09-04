Galatasaray şikayet etmişti: Ahmet Çakar ifade verdi

6 Ağustos’ta Galatasaray, aralarında spor yorumcusu Ahmet Çakar’ın olduğu 8 kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Galatasaray resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü olarak; kulübümüzü, yöneticilerimizi, sporcularımızı ve milyonlarca taraftarımızı hedef alan, nefret söylemi içeren ve kamu düzenini bozabilecek nitelikte olduğu değerlendirilen açıklama ve meşru olmayan paylaşımlar hakkında hukuki haklarımızı kararlılıkla kullanmaya devam etmekteyiz" ifadelerine yer verilmişti.

Çakar, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı’nda ifade verdi. İfadesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çakar, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve sarı-kırmızılı kulübe ilişkin olarak sert konuştu.

Çakar'ın açıklamaları şu şekilde:

"Konu, Galatasaray Spor Kulübü’nün benimle ilgili yaptığı suç duyurusuyla ilgili. Güya ben halkı yanıltıcı bilgi vermişim. Hangi konuda? Mesela Merit King diye bir yasadışı bahis şirketinin uzantısı Galatasaray'a sponsor olmamış, hiç olmamış! Maydanoz Döner hiç olmamış, Başkent İnşaat sponsor olmamış ki başkanı şu anda, sahibi şu anda örgütlü suçlar kapsamında gözaltında veya cezaevinde, bilmiyorum detayı. Yine "Sakın ha” lafı federasyon başkanı ile Dursun Özbek arasında hiç geçmemiş! O sadece ailevi konularmış falan gibi bir intiba.

Valla ben ifademi veririm, her gün de gelirim burada sayın savcıya ifademi veririm ama Galatasaray Spor Kulübü’nün bünyesine sıkıntılı işler sokan o Dursun Özbek denen şahıs ve yanındaki avanesi hiç pişmanlık duymuyor, hiç utanmıyor. Türkiye'nin en büyük kulübü, en büyük kulüplerinden birinin son iki sene içinde yaşadığı karaborsa bilet, Merit King yasadışı bahis, Maydanoz Döner, Başkent İnşaat... Bunların hepsi, şu anda atmıyorum, çamur atmıyorum. Bunların hepsi yargı makamlarının girdiklerinde gördükleri soruşturmalar.

Efendime söyleyeyim, "Sakın ha". Galatasaray kulübü başkanı federasyon başkanına… federasyon anayasal bir kurumdur. Kulüp başkanı "sakın ha aramızdaki konuşmalarımızı açıklama" diyor, falan. Bunlar çadır devletlerinde falan olmaz. Bunlar ancak mahallede hanımların yapmış olduğu dedikodular da olur. Sonuç utanması gereken ben değilim, geldim aslan gibi ifademi verdim. Utanması gereken o Dursun Özbek ve avaneleridir ki Galatasaray'ı böyle çok kötü duruma, sıkıntılı duruma soktukları için onlara yazıklar olsun."