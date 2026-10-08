Galatasaray sözleri gündem olmuştu: Kerem Demirbay'dan açıklama geldi!

Kasımpaşa'da forma giyen 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerem Demirbay, futbol gündemine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Galatasaray'ın son yıllardaki şampiyonluk serisi hakkında açıklamalarda bulunan Demirbay, konuyla ilgili bildiklerini anlatması halinde büyük yankı oluşacağını söylemişti.

GALATASARAY TARAFTARINDAN TEPKİ

"Düşündüklerimi söylesem var ya, her yer çok büyük patlar. Dışarıdan göründüğü gibi değil" diyen Kasımpaşalı futbolcu, kendisine yöneltilen "Nasıl?" sorusuna ise "Onu söyleyemem. Herkes yutuyor, inan bana" yanıtını verdi.

Kerem Demirbay bu röportajının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Galatasaray taraftarının tepkisini çeken sözlerinin “çarpıtıldığını” belirten Demirbay, sözlerine açıklık getirdi.

"YAŞANAN ZORLUKLAR KAZANILAN ŞAMPİYONLUKLARIN DEĞERİNİ AZALTMAZ"

Kerem Demirbay'ın açıklaması şu şekilde:

"Bugün yayınlanan bir röportajımda Galatasaray ile ilgili sözlerimin bağlamından koparılarak çarpıtıldığını ve bunun doğal olarak tepkilere yol açtığını gördüm. Söylemek istediklerimle ortaya çıkan algı arasında ciddi bir fark olduğu için konuya açıklık getirmek istiyorum. Öncelikle şunu net bir şekilde ifade etmek isterim: Galatasaray'ın son dört yılda kazandığı şampiyonluklar büyük bir emeğin, fedakârlığın ve mücadelenin sonucudur. Ben de bu sürecin iki yılında takımın bir parçasıydım ve kazanılan başarıların arkasında ne kadar büyük bir mücadele olduğunu bizzat yaşadım. Bu süreçte maddi ve manevi anlamda birçok zorlukla karşılaştık. Ancak yaşananlar her zaman takımın içinde kaldı, dışarıya yansıtılmadı. Doğru olan da buydu. Çünkü biz, karşılaştığımız sorunları hiçbir zaman bir bahaneye dönüştürmeden, birlik ve beraberlik içerisinde hedeflerimize odaklandık. Futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanları tüm bu zorluklara rağmen büyük bir mücadele ortaya koydu ve şampiyonluklara ulaştı. Röportajda ifade etmek istediğim de tam olarak buydu: Yaşanan zorluklar kazanılan şampiyonlukların değerini azaltmaz, aksine o başarıların arkasında ne kadar büyük bir emek ve fedakârlık olduğunu gösterir. Sözlerimin çarpıtılması sonucunda Galatasaray camiasında oluşan kırgınlığın farkındayım ve bundan dolayı üzgünüm. Hiçbir zaman birlikte mücadele ettiğim insanların emeğini veya kazanılan şampiyonlukların değerini sorgulamak gibi bir niyetim olmadı. Her şeyden önce bu, kendi emeğimi de sorgulamak anlamına gelirdi. Geçmişte birlikte çalıştığım herkese ve verilen emeğe saygım sonsuz. Bugün ise kendi takımımın başarısı için aynı ciddiyet ve kararlılıkla mücadele etmeye devam ediyorum."