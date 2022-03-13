Galatasaray, Süper Lig'de Beşiktaş'ı konuk edecek

13 Mart 2022 Pazar, 10:05

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın sahasındaki derbide Beşiktaş ile karşılaşacak.

Nef Stadı'nda yapılacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Derbide hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ile Candaş Elbil üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Mustafa Kürşad Filiz olacak.

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı-kırmızılı takım, geride kalan 28 maçta 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı. Şampiyonluk yarışında kopan Galatasaray, topladığı 35 puanla haftaya 12. sırada girdi.

Siyah-beyazlılar ise 12 galibiyet, 9 beraberlik, 7 yenilgiyle 45 puan topladı ve 29. hafta öncesinde 7. sırada yer buldu.

Galatasaray, sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta yapılan müsabakada 1-0 öne geçmesine rağmen 2-1 mağlup olmuştu.

TEK EKSİK ARDA TURAN

Galatasaray'da kaptan Arda Turan haricinde eksik oyuncu bulunmuyor.

Sağ üst adale grubundan sakatlığı bulunan ve henüz takımla çalışamayan Arda Turan, yarınki derbide forma giyemeyecek.

Sarı kart ceza sınırında bulunan oyuncular Fernando Muslera, Ömer Bayram ve Mustafa Muhammed yarın kart görmeleri durumunda 30. haftadaki Gaziantep FK mücadelesi öncesinde cezalı duruma düşecek.

AVRUPA'DA MORAL BULDU

Süper Lig'de sıkıntılı bir süreçten geçen sarı-kırmızılı takım, UEFA Avrupa Ligi'ndeki performansıyla morallendi.

Bu sezon "Kupa 2"de namağlup yoluna devam eden Galatasaray, son 16 turu ilk maçında deplasmanda İspanya'nın güçlü takımı Barcelona ile karşılaştı.

İspanya'dan 0-0'lık beraberlikle ayrılan "Cimbom" 17 Mart'ta İstanbul'da yapılacak rövanş maçı öncesinde hem avantaj buldu hem de moral kazandı.

HENÜZ İSTANBUL'A DÖNEMEDİ

Galatasaray, olumsuz hava koşulları nedeniyle henüz İstanbul'a gelemedi.

UEFA Avrupa Ligi'nde 10 Mart'ta deplasmanda Barcelona ile karşılaşan sarı-kırmızılılar, İstanbul'daki yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul yerine İzmir'e geldi.

İki gündür burada bulunan Galatasaray'ın bu akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

ZORLU FİKSTÜRDEN GEÇİYOR

Galatasaray, 10 Mart'taki Barcelona maçıyla başlayan ve yaklaşık 1 ay sürecek dönemde zorlu ve sıkışık bir fikstürden geçiyor.

Süper Lig'de yarın Beşiktaş derbisine çıkacak sarı-kırmızılı takım, 3 gün sonrasında UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona'yı konuk edecek. Galatasaray, ardından 10 Nisan'a kadar Süper Lig'de arka arkaya Gaziantep FK, VavaCars Fatih Karagümrük ve Fenerbahçe maçlarına çıkacak.

Galatasaray, Avrupa'da Barcelona'yı elemesi durumunda ise 7 ve 14 Nisan'da çeyrek final maçlarını yapacak.

KALESİNİ GOLE KAPATAMIYOR

Galatasaray, 2022'de Süper Lig'de yaptığı 9 maçta kalesini gole kapatamadı.

Ligde son olarak 25 Aralık 2021'de Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0'lık skorla yenerek kalesinde gole izin vermeyen sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 9 lig müsabakasında 18 gol yedi.

Galatasaray, bu süreçte ikişer galibiyet ve beraberlik yaşarken 5 kez de mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, son 9 lig maçında rakiplerinin 18 golüne 14 golle karşılık verdi.

TORRENT İLK DERBİ SINAVINDA

İspanyol teknik direktör Domenec Torrent, Galatasaray'ın başında ilk kez bir derbi maçta görev yapacak.

Teknik direktör Fatih Terim ile yolların ayrılmasından sonra 21. hafta öncesinde göreve başlayan Torrent, bu süreçte 9 resmi maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

Süper Lig'de Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Barcelona gibi rakiplere karşı görev yapan 59 yaşındaki teknik adam, ilk kez takımının başında bir derbiye çıkacak.

Sarı-kırmızılı takımda Torrent'in görev vermesi durumunda Omar Elabdellaoui, Sacha Boey, Inaki Pena, Alpaslan Öztürk, Erick Pulgar ile Emre Kılınç da ilk kez Beşiktaş'a karşı forma giyecek.