Galatasaray taraftarından Fatih Terim ve yönetime tepki
Galatasaraylı taraftarlar, Giresunspor maçında teknik direktör Fatih Terim'e ve yönetime tepki gösterdi.
Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Giresunspor'u konuk etti. Sporx'in haberine göre, sarı - kırmızılı taraftarlar, 85. dakikada teknik direktör Fatih Terim'e, "Söylesene Fatih Hoca, takım neden oynamıyor?" şeklinde tepki gösterdi.
Galatasaray taraftarları aynı zamanda yönetime de "Yönetim uyuma, takımına sahip çık" ve "Yönetim istifa" şeklinde tezahüratta bulundu.
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