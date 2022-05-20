Galatasaray tarihine geçti: Eksi averajlı ikinci sezon

20 Mayıs 2022 Cuma, 22:45

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 2021/22 sezonunu noktaladı.

Bu sezon 38 maçta 14 kez kazanan ve 14 kez yenilen Galatasaray, 51 gol atıp 53 gol yedi ve sezonu eksi 2 averajla bitirdi. Sarı kırmızılılar, 52 puana ulaştı.

Sezonu negatif averajla bitiren Galatasaray, lig tarihinde daha önce 2010/11 sezonunu eksi 5 averajla bitirdi.

Bu gol farkı, Galatasaray tarihinin en kötü ikinci performansı oldu.