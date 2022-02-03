Galatasaray tişörtlü fotoğraf paylaşan Egehan Has, kulüpten gönderildi
Eskişehirspor, özel bir spor salonunda Galatasaray tişörtüyle poz vererek çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesaplarında paylaşan altyapı oyuncularından Egehan Has'ın kulüple ilişiğinin kesildiğini açıkladı.
TFF 2. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’un altyapı oyuncularından kaleci Egehan Has, spor salonunda giydiği Galatasaray tişörtüyle fotoğraf çekilerek sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Fotoğrafın görülmesi üzerine Eskişehirspor Kulübü harekete geçerek Egehan Has’ın kulüple ilişiğinin kesildiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Eskişehirsporumuz altyapı oyuncularından Egehan Has’ın özel bir spor salonunda başka bir takım tişörtüyle sosyal medya hesaplarında paylaşım yapması sebebiyle kulübümüzle ilişiği kesilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz” denildi.
Eskişehirsporumuz altyapı oyuncularından Egehan Has’ın özel bir spor salonunda başka bir takım tişörtüyle sosyal medya hesaplarında paylaşım yapması sebebiyle kulübümüzle ilişiği kesilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz. pic.twitter.com/RhK70RHadu— Eskişehirspor (@Eskisehirspor) February 2, 2022
GALATASARAY TARAFTARI HAREKETE GEÇTİ
Öte yandan genç kaleci Egehan Has için Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyada harekete geçti. Taraftarlar, genç oyuncunun kulübe kazandırılması için sosyal medyada birçok mesaj gönderdi.
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