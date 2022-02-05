Galatasaray tişörtü giydikten sonra takımdan ayrılan Egehan Has’ta yeni gelişme

Spor salonunda Galatasaray tişörtüyle poz vererek çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesaplarında paylaşan ve Eskişehirspor ile ilişiği kesilen Egehan Has, açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
05 Şubat 2022 Cumartesi, 11:35
Galatasaray tişörtü giydikten sonra takımdan ayrılan Egehan Has’ta yeni gelişme
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TFF 2. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’un altyapı oyuncularından kaleci Egehan Has, spor salonunda giydiği Galatasaray tişörtüyle fotoğraf çekilerek sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.

Eskişehirspor’un yollarını ayırdığı genç futbolcu Egehan Has, Galatasaray ile ilgili önemli bir iddiada bulundu.

"HOŞUMA GİTTİ VE GİYDİM"

Egehan Has, yaptığı açıklamada, “Eskişehirspor'dan kovulduğumu sosyal medyadan öğrendim. En azından arayıp söyleyebilirlerdi. 13 yaşında Eskişehir’e transfer oldum ve bu sene hiç para almadım. Birçok takımın forması bende mevcut. Galatasaray tişörtünü yeni almıştım, hoşuma gitti ve giydim” diye konuştu.

Has, açıklamasında, “Galatasaray Genel Kurul üyesi bir abimiz bana ulaştı. 'Galatasaray'a gelmek ister misin?' diye sordu. 'Neden istemeyeyim' dedim. Tekrar aradı ve 'Galatasaray'a ne zaman gelmek istersen kapımız sana açık' dedi. İnşallah pazartesi gideceğim!” ifadelerini kullandı.


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