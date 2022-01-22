Galatasaray-Trabzonspor rekabetinde 133. randevu
Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Lig'de 23 Ocak'ta İstanbul'da yapacakları maçla 133. kez karşı karşıya gelecek.
İki ekip arasında, Trabzonspor'un şimdiki adıyla Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 47 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 132 karşılaşmanın 59'unu Galatasaray, 43'ünü Trabzonspor kazandı, 30 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.
Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 173, Trabzonspor ise 149 kez gol sevinci yaşadı.
LİGDE DE GALATASARAY ÖNDE
Galatasaray, lig maçlarında galibiyetlerde rakibi Trabzonspor'un 11 farkla önünde bulunuyor.
Ligde yapılan 97 karşılaşmanın 42'sini Galatasaray kazanırken, 31 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 24 müsabaka berabere sonuçlandı.
Lig maçlarında Galatasaray 126, Trabzonspor ise 112 gol attı.
Sezonun ilk yarısında Trabzon'da yapılan maç, 2-2 sonuçlanmıştı.
İSTANBUL'DAKİ LİG MAÇLARI
İki ekip arasında İstanbul'da yapılan 48 lig maçında ev sahibi Galatasaray 25, konuk Trabzonspor 11 kez galip geldi.
İstanbul'daki 12 karşılaşma da beraberlikle sonuçlanırken, Galatasaray'ın 65 golüne karşılık, Trabzonspor 52 gol kaydetti.
FARKLI SKORLU GALİBİYETLER
Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 26 Mayıs 2001'de İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık sonuçla aldı.
Trabzonspor ise 2018-2019 sezonunun ilk yarısında 1 Eylül 2018'de Trabzon'daki lig karşılaşmasında aynı skorla rakibini yendi.
Bu arada, 15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçı, iki takım filelerinin toplam 8 kez havalanmasından dolayı taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.
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