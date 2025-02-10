Galatasaray transfer duyurmuştu: Frankowski, İstanbul'a geldi

Yayınlanma: 10.02.2025 - 20:07

Güncelleme: 10.02.2025 - 20:07

Galatasaray, bir süredir gündemde olan Przemyslaw Frankowski'de mutlu sona ulaştı. Polonyalı futbolcu, İstanbul'a geldi.

GALATASARAY ANLAŞTI!

Galatasaray, Polonyalı futbolcunun transferi için kulübü Lens ile anlaşmaya vardı. Galatasaray, Przemyslaw Frankowski'yi zorunlu satın alma maddesiyle kiralamak için oyuncu ve kulübü Lens'i ikna etti.

KAP'A BİLDİRİLDİ

Galatasaray Kulübü, KAP'a yaptığı açıklamada; "Profesyonel futbolcu Przemyslaw Adam Frankowski'nin geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü RC Lens ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'A GELDİ

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Przemyslaw Frankowski, saat 20.00 sularında İstanbul'a geldi.

TRANSFERİN RAKAMLARI

L'Equipe'te yer alan haberde; Frankowski'nin Lens'ten 2 milyon euro maaşla yeni kontrat ve 2.5 yıllık yeni sözleşme istediği ancak Fransız kulübünün, 2028'de bitecek sözleşmesinin verdiği güçle bu teklifi reddettiği; Polonyalı oyuncunun da veda talebini kulüp yönetime ilettiği belirtildi.

Polonyalı oyuncunun Lens'ten istediği 2 milyon Euro maaşı Galatasaray'dan alacağı, 3.5 yıllık sözleşme imzalayacağı vurgulandı.

Lens'in Frankowski için 10 milyon Euro fiyat belirlediği, Galatasaray'ın da kiralama bedeli ve zorunlu satın alma opsiyonu, bonuslar dahil bu rakamı vereceği kaydedildi.