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Galatasaray transferi KAP'a bildirdi: Leao'nun bonservisi ve maaşı belli oldu
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Galatasaray transferi KAP'a bildirdi: Leao'nun bonservisi ve maaşı belli oldu

30.08.2026 17:18:00
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Cumhuriyet Spor
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Galatasaray transferi KAP'a bildirdi: Leao'nun bonservisi ve maaşı belli oldu

Galatasaray yeni transferi Rafael Leao'nun bonservisini ve maaşını KAP'a bildirdi.

Galatasaray transferi KAP'a bildirdi: Leao'nun bonservisi ve maaşı belli oldu

Galatasaray, Milan'dan kadrosuna kattığı Rafael Leao'nun mali detaylarını KAP'a bildirdi.

Galatasaray transferi KAP'a bildirdi: Leao'nun bonservisi ve maaşı belli oldu

Galatasaray, Rafael Leao için Milan'a 38 milyon Euro bonservis ödeneceğini bildirdi. Ayrıca oyuncunun bir sonraki satıştan elde edilecek karın yüzde 20'sinin İtalyan ekibine verileceği duyuruldu.

Galatasaray transferi KAP'a bildirdi: Leao'nun bonservisi ve maaşı belli oldu

10 MİLYON EURO MAAŞ 

Galatasaray, KAP bildiriminde oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığını ve Leao'ya senelik net 10 milyon Euro garanti ücret ödeneceğini açıkladı.

Galatasaray transferi KAP'a bildirdi: Leao'nun bonservisi ve maaşı belli oldu

Leao'nun KAP bildiriminde şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Rafael Alexandre Da Conceiçao Leao'nun transferi konusunda, oyuncunun kulübü AC Milan S.p.A. ile anlaşmaya varılmıştır.

Bu kapsamda, futbolcunun kulübüne toplam 38.000.000 Euro tutarında sabit transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca, futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın %20'lik bölümü AC Milan S.p.A.'ya ödenecektir.

Futbolcu ile 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya her bir sezon için net 10.000.000 Euro garanti ücret ödenecektir."

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