Galatasaray üç puanı tek golle aldı: Galatasaray 1-0 Kocaelispor

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında kendi sahasında Kocaelispor ile karşılaştı.

Rams Park'ta oynanan mücadeleden Galatasaray, 1-0'lık galibiyet ile ayrıldı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 71. dakikada Abdülkerim Bardakcı kaydetti.

GOL İPTAL EDİLDİ

Sarı-kırmızılıların ayrıca 12. dakikada Deniz Gül ile bulduğu gol kaleciye faul gerekçesiyle VAR uyarısıyla iptal edildi.

Bu sonuçla 3 puanın sahibi olan Galatasaray 13 puan ile zirvedeki yerini korudu. Kocaelispor ise 9 puanda kaldı.

Galatasaray, ligin bir sonraki haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Kocaelispor ise kendi sahasında Gaziantep FK'yi konuk edecek.

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Yunus, Barış, Leao, Deniz.

Kocaelispor: Serhat, Dijksteel, Zoukrou, Maglica, Haidara, Show, Berkan, Susoho, Agyei, Gonçalo, Aye.

Karşılaşmadan önemli anlar | Galatasaray 1-0 Kocaelispor

90' SARI KART | Galatasaray'da Sallai sarı kart gördü.

90' Karşılaşmanın ikinci yarısına 3 dakika ilave edildi.

85' Galatasaray'da Leao ile Eren oyundan çıkarken Kazımcan ile Jakobs oyuna dahil oldu.

78' Kocaelispor'da iki oyuncu değişikliği yapıldı. Berkan Kutlu ve Aye oyundan çıkarken, Metehan Altunbaş ve Tayfur Bingöl oyuna dahil oldu.

77' Galatasaray'da Yunus ile Deniz oyundan çıkarken Sane ve Lesley Ugochukwu oyuna dahil oldu.

72' SARI KART | Galatasaray'da Abdülkerim Bardakçı, GOL sevincindeki abartılı hareketi nedeniyle sarı kart gördü.

71' GOL | Abdülkerim Bardakcı'nın golü ile Galatasaray öne geçti.

59' Kocaelispor'da Daniel Agyei oyundan çıkarken, Baku oyuna dahil oldu.

59' Galatasaray'da Sara oyundan çıkarken Batrakov dahil oldu.

56' SARI KART | Galatasaray'da faul yapan Deniz Gül sarı kart gördü.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 3 dakika ilave edildi.

39' DİREK | Kocaelispor kontratakta etkili geldi. Daniel Agyei soldan ceza sahasına girdi ve vuruşunu yaptı. Top direkten dönerek auta çıktı.

32' DİREK | Deniz Gül ceza sahasına kat etti, çaprazdan sert vurdu! Top direkten döndü. Dönen topu Gabriel Sara dışarı gönderdi.

22' SARI KART | Kocaelispor'da Leao'ya faul yapan Dijksteel sarı kart gördü.

14' GOL İPTAL | Galatasaray'ın bulduğu gol kaleciye faul gerekçesiyle VAR tarafından iptal edildi.

12' GOL | Deniz Gül'ün attığı gol ile Galatasaray öne geçti.

1' Karşılaşmada ilk yarı başladı.