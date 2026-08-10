Galatasaray ve Fenerbahçe formaları giymişti: Bruma'dan Süper Lig'e transfer kararı

Portekiz'de yeni sezon başladı. Benfica, ligin açılış haftasında konuk ettiği Academico de Viseu ile 2-2 berabere kalırken sezonu puan kaybıyla açtı.

FORMA ŞANSI BULAMADI

Benfica'ya 2024/25 sezonunun devre arasında transfer olan Bruma, bu sezon ligin ilk haftasındaki maçta kadroda yer almadı. Portekiz ekibinde Jose Mouriho döneminde de forma şansı bulmakta zorlanan deneyimli futbolcu Silva yönetiminde de tercih edilmedi.

GERİ DÖNMEK İSTİYOR

Portekiz basınından Record'da yer alan habere göre takım antrenmanlarına alınmayan ve ayrı çalışan Bruma, Benfica'dan ayrılmak istiyor. 31 yaşındaki futbolcunun yeniden Türkiye'ye dönmek istediği ve önceliğini Süper Lig'e verdiği ifade edildi. Bruma, geçen sezon 3 maçta sahaya çıkmıştı.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY FORMASI GİYDİ

Futbol kariyerine Sporting'de başladıktan sonra 2013'te Galatasaray'a transfer olan Bruma, Türkiye'de Fenerbahçe'de de kiralık olarak forma giymişti. Portekizli futbolcu kariyerinde ayrıca Braga, PSV, Leipzig, Olympiakos'ta da oynadı. Portekizli futbolcu Türkiye'de son olarak 2023'te Fenerbahçe'ye imza atmıştı.