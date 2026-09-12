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Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılmıştı: Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı

Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılmıştı: Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı

12.09.2026 23:06:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılmıştı: Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı

Hakan Çalhanoğlu, Inter'de son sezonuna girdi. Deneyimli oyuncu ile henüz sözleşme uzatmayan Inter yönetiminin yıldız futbolcu için kararını verdiği iddia edildi.

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Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesi, Haziran 2027'de sona erecek. Inter yönetimi, yıldız oyuncu için henüz yeni kontrat teklif etmedi. 

Sezona çok iyi giren milli futbolcunun performansı sonrası Inter yönetimi harekete geçti.

Di Marzio'nun haberine göre; Inter, Hakan Çalhanoğlu ile yeni sözleşme imzalamaya karar verdi. İtalyan ekibini temsilcileri, milli futbolcunun menajeri ile görüşme gerçekleştirecek.

Milli futbolcu, daha önce yaptığı açıklamada Inter'de kalmak istediğini ve yeni sözleşme konusunda henüz kendisiyle bir temas kurulmadığını belirtmişti.

Inter'de 6. sezonuna başlayan Hakan Çalhanoğlu, 216 maçta 52 gol atarken 39 asist yaptı. 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2 Serie A, 3'er İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası kazandı.

Son 2 transfer sezonunda Hakan Çalhanoğlu sık sık Galatasaray ve Fenerbahçe ile anıldı. Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi'nin seçim vaatlerinden biri de Hakan Çalhanoğlu ile sözleşme imzalamaktı. Seçimi Aziz Yıldırım kazanınca transfer rafa kalkmıştı.

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