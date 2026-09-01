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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakibi Aston Villa'dan kadroya iki takviye!

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakibi Aston Villa'dan kadroya iki takviye!

1.09.2026 19:21:00
Güncellenme:
AA
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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakibi Aston Villa'dan kadroya iki takviye!

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Aston Villa, Ibrahim Mbaye ile Taylor Harwood-Bellis'i renklerine bağladı.
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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Aston Villa, Senegalli kanat oyuncusu Ibrahim Mbaye ile İngiliz stoper Taylor Harwood-Bellis'i transfer etti.

İngiltere Premier Lig ekibinin açıklamasında, Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen 18 yaşındaki Mbaye ve Southampton'da oynayan 24 yaşındaki Harwood-Bellis ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

İngiliz basını, Birmingham ekibinin iki transfer için 77 milyon sterlin bonservis ödediğini yazdı.

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Ibrahim Mbaye

DÜNYA KUPASI'NDA FORMA GİYDİ

Mbaye, geçen sezon ligde ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kupayı kazanan PSG formasıyla 31 maçta 3 gol attı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Senegal'in 4 maçında da forma giyen Mbaye, Fransa'ya 3-1 yenildikleri mücadelede fileleri havalandırarak turnuva tarihindeki en genç gol atan Afrikalı oyuncu oldu.

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Taylor Harwood-Bellis

İngiliz stoper Harwood-Bellis ise Arsenal'a transfer olan Ezri Konsa'nın yerini alacak.

Aston Villa, Premier Lig'de cumartesi günü deplasmanda Hull City ile karşılaşacak.

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