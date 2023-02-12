Galatasaray ve Fenerbahçe sezonu derbi maçla tamamlayacak

Gaziantep FK ve Hatayspor'un yaşanan deprem felaketi nedeniyle ligden çekilmesinin ardından Galatasaray ve Fenerbahçe, sezonun son maçında karşı karşıya gelecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 13:36
Galatasaray ve Fenerbahçe sezonu derbi maçla tamamlayacak
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Gaziantep FK ve Hatayspor'un ligden çekilme taleplerinin kabul edildiğini açıklamıştı.

Bu sonuçla, sezonun son haftasında oynanacak Hatayspor - Galatasaray ve Fenerbahçe - Gaziantep FK mücadeleleri oynanmayacağı için iki ezeli rakibin ligdeki son maçları 37'nci haftadaki derbi olacak.

Öte yandan iki takımın şu ana kadar oynadığı maçlarda alınan skorlar geçerli sayılacak. Deprem sonrasında oynanacak mücadelelerde ise iki takım hükmen 3-0 mağlup sayılacak. 

Bu arada ligin zirvesindeki ilk 4 takımın Hatayspor ve Gaziantep FK ile sezonun ilk yarısında oynadığı maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Galatasaray - Hatayspor: 4-0

Galatasaray - Gaziantep FK: 2-1

Fenerbahçe - Hatayspor: 4-0

Gaziantep FK - Fenerbahçe: 1-2

Gaziantep FK - Başakşehir: 1-1

Hatayspor - Başakşehir: 3-3

Hatayspor - Beşiktaş: 2-1

Gaziantep FK - Beşiktaş: 1-1


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