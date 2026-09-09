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Galatasaray ve Sporting Lizbon daha önce karşılaştı mı? İşte iki takımın geçmişi

Galatasaray ve Sporting Lizbon daha önce karşılaştı mı? İşte iki takımın geçmişi

9.09.2026 19:07:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Galatasaray ve Sporting Lizbon daha önce karşılaştı mı? İşte iki takımın geçmişi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında Sporting Lizbon ile karşı karşıya geliyor. Futbolseverler mücadele öncesinde iki takımın daha önce karşılaşıp karşılaşmadığını merak ediyor. Peki, Galatasaray ve Sporting Lizbon daha önce maç yaptı mı, karşılaştı mı?
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Galatasaray ile Sporting Lizbon, UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonunun ilk haftasında karşı karşıya geliyor. Lizbon’daki José Alvalade Stadı’nda oynanacak mücadele öncesinde iki takımın geçmişteki karşılaşmaları araştırılıyor. Peki, Galatasaray ve Sporting Lizbon daha önce maç yaptı mı, karşılaştı mı?

GALATASARAY VE SPORTİNG LİZBON DAHA ÖNCE MAÇ YAPTI MI, KARŞILAŞTI MI?

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar çok sayıda farklı rakiple mücadele etmesine rağmen Sporting CP ile daha önce eşleşmedi. Sporting de UEFA organizasyonlarında birçok Türk takımıyla karşılaşmasına karşın Galatasaray ile ilk kez mücadele edecek.

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GALATASARAY'IN PORTEKİZ TAKIMLARIYLA KARNESİ

Galatasaray'ın Sporting Lizbon ile geçmişte maçı bulunmasa da sarı-kırmızılı takımın Portekiz temsilcileriyle Avrupa kupalarında karşılaşmaları bulunuyor. Galatasaray daha önce Benfica, Braga ve Porto ile toplam 9 resmi maç oynadı. Bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

Galatasaray'ın Portekiz takımlarına karşı son dönemdeki karnesi ise dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılı ekip, Portekiz temsilcileriyle oynadığı son beş maçta galibiyet alamazken bu karşılaşmaların birinden beraberlikle, dördünden mağlubiyetle ayrıldı.

SPORTİNG'İN TÜRK TAKIMLARIYLA MAÇLARI

Sporting CP ise Avrupa kupalarında Galatasaray'dan önce Kocaelispor, Gençlerbirliği, Başakşehir ve Beşiktaş ile karşılaştı. Portekiz ekibinin Türk takımlarına karşı 10 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyeti bulunuyor.

Dolayısıyla 9 Eylül'deki Sporting Lizbon-Galatasaray mücadelesi yalnızca Şampiyonlar Ligi sezonunun açılış maçlarından biri değil, aynı zamanda iki kulübün Avrupa kupalarındaki ilk buluşması olacak.

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