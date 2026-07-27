Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaray - Venezia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Paylaş

Galatasaray - Venezia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

27.07.2026 09:45:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Galatasaray - Venezia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Galatasaray, hazırlık maçında İtalyan ekibi Venezia ile karşı karşıya gelecek. Mücadele TSİ 21.00'de başlayacak.

Galatasaray - Venezia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, üçüncü hazırlık maçına çıkıyor.

Galatasaray - Venezia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

GALATASARAY - VENEZIA MAÇI SAAT KAÇTA?

Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kampını sürdüren Galatasaray,  TSİ 21.00'de Venezia ile karşılaşacak.

Galatasaray - Venezia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

GALATASARAY - VENEZIA HANGİ KANALDA?

Linz kentindeki Hofmann Personal Stadı'nda Summer Series Upper Austria organizasyonu kapsamında oynanacak karşılaşma S Sport Plus'tan yayınlanacak.  

Galatasaray - Venezia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Avusturya kampının ardından İstanbul'a dönecek sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta 2 Ağustos Pazar günü Fransa temsilcisi Rennes ve 8 Ağustos Cumartesi günü de İspanya'dan Villarreal ile hazırlık maçı oynayacak.

Galatasaray - Venezia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Galatasaray, sezon öncesi iki hazırlık maçında birer galibiyet ve mağlubiyet yaşadı. Ümraniyespor'u 5-1 yenen sarı-kırmızılılar, Avusturya'da karşılaştığı Monza'ya ise 2-0 mağlup oldu.

İlgili Konular: #galatasaray #Venezia #hazırlık maçı

İlgili Haberler

Galatasaray'dan Jamal Musiala iddiaları hakkında resmi açıklama!
Galatasaray'dan Jamal Musiala iddiaları hakkında resmi açıklama! Galatasaray, Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayern Münih forması giyen 26 yaşındaki Alman oyuncu Jamal Musiala hakkındaki iddialar üzerine bir açıklama yayımladı.
Galatasaray'dan Jhon Lucumi hamlesi: Yapılacak teklif belli oldu
Galatasaray'dan Jhon Lucumi hamlesi: Yapılacak teklif belli oldu Transfer çalışmalarını sürdüren ve stoper bölgesini güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın, Bologna forması giyen Jhon Lucumi'yle ilgilendiği iddia edildi.
Lucas Torreira'dan Galatasaray itirafı: 'Geçen sezonun sonunda...'
Lucas Torreira'dan Galatasaray itirafı: 'Geçen sezonun sonunda...' Süper Lig ekibi Galatasaray'ın 30 yaşındaki Uruguaylı oyuncusu Lucas Torreira, basın mensuplarına konuştu. Torreira, sarı-kırmızılı takımdaki kariyerine dair önemli sözleri sarf etti.