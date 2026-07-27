Galatasaray - Venezia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, üçüncü hazırlık maçına çıkıyor.
GALATASARAY - VENEZIA MAÇI SAAT KAÇTA?
Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kampını sürdüren Galatasaray, TSİ 21.00'de Venezia ile karşılaşacak.
GALATASARAY - VENEZIA HANGİ KANALDA?
Linz kentindeki Hofmann Personal Stadı'nda Summer Series Upper Austria organizasyonu kapsamında oynanacak karşılaşma S Sport Plus'tan yayınlanacak.
Avusturya kampının ardından İstanbul'a dönecek sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta 2 Ağustos Pazar günü Fransa temsilcisi Rennes ve 8 Ağustos Cumartesi günü de İspanya'dan Villarreal ile hazırlık maçı oynayacak.
Galatasaray, sezon öncesi iki hazırlık maçında birer galibiyet ve mağlubiyet yaşadı. Ümraniyespor'u 5-1 yenen sarı-kırmızılılar, Avusturya'da karşılaştığı Monza'ya ise 2-0 mağlup oldu.