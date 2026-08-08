Galatasaray - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

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Yeni sezon çalışmaları kapsamında 4 maç hazırlık yapan Galatasaray, birer galibiyet ve beraberlik ile 2 yenilgi yaşadı. İlk müsabakada İstanbul'da Trendyol 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u 5-1 yenen Galatasaray, sonrasında kamp için gittiği Avusturya'da İtalyan takımlarından Monza'ya 2-0 ve Venezia'ya ise 3-0 mağlup oldu.

Galatasaray, son hazırlık maçında sahasında Fransa temsilcisi Rennes ile 3-3 berabere kaldı.