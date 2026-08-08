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Galatasaray - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
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Galatasaray - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

8.08.2026 09:12:00
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Galatasaray - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Galatasaray, yeni sezon çalışmaları kapsamında son hazırlık maçında Villarreal ile karşılaşacak. Mücadele TSİ 21.00'de başlayacak.

Galatasaray - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Galatasaray, yeni sezon çalışmaları kapsamında İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) temsilcilerinden Villarreal ile karşılaşacak.

Galatasaray - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

GALATASARAY - VILLARREAL MAÇI SAAT KAÇTA?

RAMS Park'ta yapılacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak.

Galatasaray - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

GALATASARAY - VILLARREAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele S Sport Plus ve TV100 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

 

Galatasaray - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 14 Ağustos Cuma günü Çorum FK'yi ağırlayarak sezonun ilk resmi maçına çıkacak sarı-kırmızılı ekip, sezon öncesi son hazırlık maçını taraftarı önünde yapacak.

Galatasaray - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Yeni sezon çalışmaları kapsamında 4 maç hazırlık yapan Galatasaray, birer galibiyet ve beraberlik ile 2 yenilgi yaşadı. İlk müsabakada İstanbul'da Trendyol 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u 5-1 yenen Galatasaray, sonrasında kamp için gittiği Avusturya'da İtalyan takımlarından Monza'ya 2-0 ve Venezia'ya ise 3-0 mağlup oldu.

Galatasaray, son hazırlık maçında sahasında Fransa temsilcisi Rennes ile 3-3 berabere kaldı.

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