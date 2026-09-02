Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaray yeni transferi resmen açıkladı: İstanbul'a geldi

Galatasaray yeni transferi resmen açıkladı: İstanbul'a geldi

2.09.2026 09:12:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Galatasaray yeni transferi resmen açıkladı: İstanbul'a geldi

Galatasaray, Leipzig'de forma giyen Fransız stoper El-Chadaille Bitshiabu'nun transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı. Bitshiabu, sabah saatlerinde İstanbul'a geldi.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, Bundesliga takımı Leipzig'in 21 yaşındaki stoperi El-Chadaille Bitshiabu'nun transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı kırmızılı kulüpten Bitshiabu'nun transferi hakkında yapılan açıklamada "Profesyonel Futbolcu El-Chadaille Bitshiabu'nun geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü RasenBallsport Leipzig GmbH ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

 BITSHIABU İSTANBUL'A GELDİ

Sarı kırmızılı kulübün, transfer görüşmelerine başladığı Fransız savunma oyuncusu İstanbul'a geldi. Bitshiabu'nun, sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından Galatasaray ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. 

“AVRUPA'DAKİ EN İYİLERDEN BİR TANESİ”

El-Chadaille Bitshiabu, havalimanında GS TV'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Çok uzun ve engebeli bir yolculuktan geldik ama Allah'a şükürler olsun İstanbul'a vardık. Çok mutluyum şu anda burada, taraftarlarla buluşacağım, yeni ailemle buluşacağım. Onlarla tanışacağım için çok sabırsızlanıyorum. Buradaki ambiyansın Avrupa'daki en iyilerden bir tanesi olduğunu daha önceden de biliyordum."

LEIPZIG'DE 48 MAÇA ÇIKTI

2023 yılında 15 milyon Euro bonservis bedeliyle PSG'den transfer edilen Bitshiabu'nun Leipzig ile 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor. 21 yaşındaki futbolcu Alman takımında 48 kez forma giydi.

İlgili Konular: #galatasaray #transfer #El Chadaille Bitshiabu

İlgili Haberler

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakibi Aston Villa'dan kadroya iki takviye!
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakibi Aston Villa'dan kadroya iki takviye! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Aston Villa, Ibrahim Mbaye ile Taylor Harwood-Bellis'i renklerine bağladı.
Eski Galatasaraylı golcü Mostafa Mohamed Süper Lig'e geri döndü!
Eski Galatasaraylı golcü Mostafa Mohamed Süper Lig'e geri döndü! Süper Lig ekibi Konyaspor, 28 yaşındaki Mısırlı santrfor Mostafa Mohamed'i renklerine bağladı.
Galatasaray, Deniz Gül transferini resmen açıkladı! Maliyeti belli oldu...
Galatasaray, Deniz Gül transferini resmen açıkladı! Maliyeti belli oldu... Süper Lig ekibi Galatasaray, 22 yaşındaki milli forvet Deniz Gül'ü renklerine bağladığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp, transferin maliyetini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Deniz Gül imza sonrası Galatasaray'ın YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.