Galatasaray yenilgisinin ardından Şenol Güneş neşteri vurdu!
Beşiktaş’ta Galatasaray maçında sınıfta kalan savunma oyuncularının takımdaki geleceğini kupadaki Serik Belediye ve ligde Antalyaspor’la oynanacak maçlar belirleyecek. Teknik direktör Şenol Güneş, defansa takviye isterken, Welinton ve Montero ile yolların ayrılması bekleniyor.
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Şenol Güneş yönetiminde ezeli rakibi Galatasaray’a 2-1 yenilerek, yara alan Beşiktaş’ta savunma hattı bekleneni veremedi. Stoperler başta olmak üzere siyah-beyazlı defans oyuncularının maçtaki olumsuz performansı deneyimli teknik direktörü hayal kırıklığına uğrattı.
Siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda çarşamba günü TFF 2. Lig ekiplerinden Serik Belediyespor’u konuk edecek. Pazar günü ise yine Vodafone Park’ta Antalyaspor’la çok kritik bir puan mücadelesine çıkacak siyah-beyazlılarda, bazı savunma oyuncularının takımdaki geleceği belli olacak.
Milliyet'in haberine göre, Welinton ve Montero’nun devre arasında takımdan ayrılabilecekleri öğrenildi. Welinton’un bonservisle birlikte bazı İspanyol kulüpleriyle temasta olan Montero’nun ise kiralık olarak gidebileceği kaydedildi.
GÜNEŞ, STOPER TAKVİYESİ İSTİYOR
Savunmaya en az bir stoper takviyesi yapmayı düşünen Şenol Güneş, Serik Belediyespor ve Antalyaspor’la oynanacak karşılaşmalardan sonra kesin kararını verecek.
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