Galatasaray'a evinde büyük şok! Başakşehir yarı finalde...

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 22:39

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 22:39

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile Medipol Başakşehir, NEF Stadyumu'nda karşılaştı. Başakşehir deplasmanda maçı 3-2 kazandı ve adını yarı finale yazdırdı. Başakşehir yarı finalde Trabzonspor'u eleyen Ankaragücü ile eşleşti.

Medipol Başakşehir'e deplasmanda galibiyeti getiren golleri 12 ve 66. dakikada Patryk Szysz, 30. dakikada Danijel Aleksic kaydetti.

Galatasaray'ın golleri 20. dakikada Kaan Ayhan, 51. dakikada Mauro Icardi'den geldi.

Sarı-kırmızılı takımada 5. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golü ofsayt nedeniyle, 40. dakikadaki Dries Mertens'in golü ise elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.

Medipol Başakişehir'de teknik direktör Emre Belzöoğlu, itirazları nedeniyle 37. dakikada kırmızı kart gördü.