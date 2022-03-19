Galatasaray'a Yunan başantrenör

19 Mart 2022 Cumartesi, 16:39

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, Ekrem Memnun'dan boşalan başantrenörlük görevi için Rus ekibi CSKA Moskova'nın yardımcı antrenörü Yunan Andreas Pistiolis'i getirdi.

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Erkek Basketbol Takımımız Galatasaray Nef, son olarak CSKA Moskova teknik kadrosunda 1. yardımcı antrenör olarak görev yapan Andreas Pistiolis’i başantrenörlüğe getirdi.

Antrenörlük kariyerine 1996-2005 yılları arasında Panathinaikos altyapısında başlayan Andreas Pistiolis, 2005 yılında Panathinaikos Basketbol A takımında yardımcı antrenör olarak görev almaya başladı. Burada geçirdiği 7 sezon boyunca Sırp antrenör Zeljko Obradovic’in yardımcılığını üstlendi.

2013-2014 sezonunda Dimitris Itoudis’in yardımcılığında yolu ülkemize düşen Pistiolis, Banvit’te geçirdiği 1 sezonun ardından, yine Dimitris Itoudis ile birlikte 2014 yılından günümüze kadar devam edecek bir transfere imza atarak 8 sezon boyunca CSKA Moskova'nın 1. yardımcı antrenörlüğü görevini sürdürdü.

2005 yılında başladığı yardımcı antrenörlük kariyerini birçok kupa ve şampiyonluk ile süsleyen yeni başantrenörümüz Andreas Pistiolis’e Galatasaray Nef’e hoş geldin diyor, başarılarına yenilerini ekleyeceği sarı kırmızılı yıllar diliyoruz.

Başarıları

2008 – Yunanistan Şampiyonluğu / Yunanistan Kupası

2009 – EuroLeague Şampiyonluğu / Yunanistan Şampiyonluğu / Yunanistan Kupası

2011 – EuroLeague Şampiyonluğu / Yunanistan Şampiyonluğu

2012 – Yunanistan Kupası

2014 – Türkiye Ligi Normal Sezon 1.liği

2015 – EuroLeague Yarı Finali / VTB Ligi Şampiyonluğu

2017 – EuroLeague Yarı Finali / VTB Ligi Şampiyonluğu

2018 – EuroLeague Yarı Finali / VTB Ligi Şampiyonluğu

2019 – EuroLeague Şampiyonluğu / VTB Ligi Şampiyonluğu

2021 – EuroLeague Yarı Finali / EL Normal Sezon Lideri / VTB Ligi Şampiyonluğu"

Fotoğraf: Andreas Pistiolis/Instagram