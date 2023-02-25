Galatasaray'da Bafetimbi Gomis'ten veda kararı
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis'in sezon sonunda futbolu bırakacağı iddia edildi.
Galatasaray'da özellikle sezonun ilk döneminde kritik gollere imza atan Bafetimbi Gomis'ten sürpriz bir karar geldi. Milliyet'in haberine göre, 37 yaşındaki santrfor sezon sonunda futbolu bırakma kararı aldı.
BU SEZON 10 GOL ATTI
Haberde Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncunun veda kararı sonrası gözlerin yaz transfer dönemine çevrildiği belirtildi. Fransız santrfor bu sezon Galatasaray formasını 20 maçta terletti. 37 yaşındaki hücumcu rakip fileleri 10 kez havalandırdı ve takım arkadaşlarına 3 gol pası verdi.
Bafetimbi Gomis
FORMA GİYDİĞİ TAKIMLAR
Bafetimbi Gomis'in güncel piyasa değeri 900 bin Euro. Saint-Etienne altyapısında futbola başlayan Fransız forvet daha sonra; Troyes, Olimpik Lyon, Swansea, Marsilya ve Al Hilal'de forma giydi.
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