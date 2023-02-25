Galatasaray'da Bafetimbi Gomis'ten veda kararı

Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 09:55

Güncelleme: 25 Şubat 2023 - 09:55

Galatasaray'da özellikle sezonun ilk döneminde kritik gollere imza atan Bafetimbi Gomis'ten sürpriz bir karar geldi. Milliyet'in haberine göre, 37 yaşındaki santrfor sezon sonunda futbolu bırakma kararı aldı.

BU SEZON 10 GOL ATTI

Haberde Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncunun veda kararı sonrası gözlerin yaz transfer dönemine çevrildiği belirtildi. Fransız santrfor bu sezon Galatasaray formasını 20 maçta terletti. 37 yaşındaki hücumcu rakip fileleri 10 kez havalandırdı ve takım arkadaşlarına 3 gol pası verdi.

Bafetimbi Gomis

FORMA GİYDİĞİ TAKIMLAR

Bafetimbi Gomis'in güncel piyasa değeri 900 bin Euro. Saint-Etienne altyapısında futbola başlayan Fransız forvet daha sonra; Troyes, Olimpik Lyon, Swansea, Marsilya ve Al Hilal'de forma giydi.