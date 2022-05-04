Galatasaray'da büyük pişmanlık!
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın, Fatih Terim ile yolları ayırmadan önce Trezeguet, Gedson ve Elneny ile anlaştığı ancak tecrübeli hocanın ayrılmasından sonra transfer politikasını değiştirdiği öne sürüldü.
Galatasaray Kulübü'nde Fatih Terim'le yolların sürpriz bir şekilde ayrılması sonrası bir gerçek daha ortaya çıktı.
Sarı-kırmızılılarda tecrübeli teknik direktörle yolların ayrılma sürecinin hemen öncesinde 3 isimle anlaşma sağlandığı öğrenildi.
Galatasaray'ın ikna ettiği oyuncular, devre arası transfer döneminde kadroya katılmadı ve bu sezonun ikinci devresinde çıkışa geçti.
TRANSFER POLİTİKASI DEĞİŞTİ
Milliyet'in haberine göre, sarı-kırmızılılarda Fatih Terim'le sürpriz şekilde yolların ayrılması ve Domenec Torrent'in göreve getirilmesiyle sadece hoca değişikliğinin olmadığı aynı zamanda transfer politikasının da tamamen farklı bir rotaya girdi.
Sarı-kırmızılı yönetim, Terim'in belirlediği bu isimler yerine devre arasında Eric Pulgar, Bafetimbi Gomis, Semih Kaya ve Inaki Pena'yı kadrosuna katmıştı.
DEVRE ARASINDA 3 İSİMLE ANLAŞILDI
Sarı-kırmızılılarda Terim'in görevine devam etmesi halinde devre arasında 3 isim için talebinin olduğu ve bu oyuncuların İstanbul'a gelmeyi kabul ettiği belirtildi.
GEDSON, ELNENY VE TREZEGUET
Bu futbolcuların Beşiktaş'la sözleşme imzalayıp kiralık olarak Çaykur Rizespor'a giden Gedson Fernandes, Arsenal'de top koşturan eski Beşiktaşlı Mohamed Elneny ve Medipol Başakşehir'le anlaşan Trezeguet olduğu ifade edildi.
ALINMAYANLAR PİŞMAN ETTİ
Fatih Terim'in çok istediği Mısırlı yıldız Trezeguet, Aston Villa tarafından Medipol Başakşehir'e kiralanırken, Gedson Fernandes, Çaykur Rizespor'da kalitesini bir kez daha gözler önüne serdi.
Elneny ise İngiliz devi Arsenal'de top koşturmayı sürdürüyor. Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Mısırlı oyuncu özellikle son dönemdeki performansıyla dikkat çekiyor.
Trezeguet, Başakşehir'de 10 maçta 6 gol, 4 asiste imza attı. Gedson ise Rize'de 11 maçta 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
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