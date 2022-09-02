Galatasaray'da Fernando Muslera, Mauro Icardi'yi takibe aldı!

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, sarı-kırmızılı takımın gündemindeki Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'yi sosyal medya hesabından takip etti.

cumhuriyet.com.tr
02 Eylül 2022 Cuma, 17:07
Galatasaray'da Fernando Muslera, Mauro Icardi'yi takibe aldı!
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Galatasaray'ın Paris Saint-Germain'den kadrosuna katmak istediği Mauro Icardi için Fernando Muslera'dan bir hamle geldi.

Sarı-kırmızılıların tecrübeli eldiveni, Instagram hesabından Arjantinli golcüyü takibe aldı.

Muslera'nın bu hamlesi transferi bekleyen Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı.


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