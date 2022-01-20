Galatasaray’da gidecekler belli oldu

20 Ocak 2022 Perşembe, 15:49

Galatasaray, Fatih Terim’in ayrılığı sonrası teknik kadroyu oluşturmaya devam ederken bir yandan da yollarını ayıracağı futbolcuları belirlemeye çalışıyor.

Ajansspor’un haberine göre, Galatasaray, Brezilyalı Gustavo Assunçao, Hollandalı Ryan Babel ve Kongolu Christian Luyindama ile yollarını ayıracak.



Haberde, Galatasaray’a transfer olduğu günden bu yana sadece iki maça çıktığı belirtilen 21 yaşındaki Assunçao’nun kiralık sözleşmesinin feshedileceği bildirildi.



İddiaya göre, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 35 yaşındaki oyuncu Ryan Babel ile de yola devam edilmeyecek.



Galatasaray’ın, sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan 28 yaşındaki Kongolu stoper Luyindama’yı ise Belçika kulübü Antwerp’e satacağı öne sürüldü.



Luyindama’nın, 2021/2022 sezonunda Galatasaray’da 19 karşılaşmada forma giydiği belirtilirken Hollandalı futbolcu Ryan Babel’in aynı sezonda 25 mücadelede yer aldığı kaydedildi.

