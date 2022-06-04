Galatasaray'da Marcao'ya transfer kancası

04 Haziran 2022 Cumartesi, 12:01

Geride kalan sezonu hayal kırıklığı ile tamamlayan Galatasaray'da forma giyen Marcao ile ilgili transfer iddiaları devam ediyor. Brezilyalı futbolcunun yeni adresinin İspanya Ligi (La Liga) olabileceği öne sürüldü.

SEVILLA, MARCAO'YU GÜNDEMİNE ALDI

Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun iddiasına göre; Sevilla, İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya sattığı stoper Diego Carlos'un yerine alternatif isimlere yöneldi. Sevilla, Galatasaray'da başarılı performans sergileyen Marcao'yu gündemine aldı.

MARCAO'NUN GÜNCEL TRANSFER PİYASASI

İsmi birçok kez transfer söylentilerine karışan Brezilyalı stoper, bu sezon sarı kırmızılı takım ile toplam 39 maça çıktı ve 1 gol 1 asistlik performans sergiledi. Transfermarkt verilerine göre; Marcao'ya 14 milyon Euro değer biçiliyor.

GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTECEK?

Galatasaray, Marcao ile yeni sözleşme imzalamıştı. Buna göre; Marcao, 2023-24 sezonu sonuna kadar sarı-kırmızılı kulübün futbolcusu durumunda. Marcao, 2022-23 sezonunda yıllık 1.3 milyon Euro sabit transfer ücreti kazanacak. 2023-24 sezonunda ise futbolcunun yıllık kazancı 1.4 milyon Euro'ya yükselecek.