Galatasaray'da Okan Buruk tarihe geçti!

Okan Buruk, Galatasaray'ın başında en uzun galibiyet serisi (14 maç) yakalayan teknik direktör olarak tarihe geçti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 22:26
Galatasaray'da Okan Buruk tarihe geçti!
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Süper Lig'de Ümraniyespor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk da tarihe geçti.

Ümraniyespor galibiyetiyle serisini 14 maça çıkartan sarı-kırmızılılarda Okan Buruk, kulüp tarihinde en uzun galibiyet serisi yakalayan teknik direktör oldu.

Galatasaray söz konusu seride ligde 11, Türkiye Kupası'nda ise 3 maç kazandı.

4-0 Giresunspor

2-1 Antalyaspor

2-1 Alanyaspor

4-0 Hatayspor

3-0 Fenerbahçe

2-1 Ankaragücü

2-1 Sivasspor

2-1 İstanbulspor

1-0 Keçiörengücü

7-0 Başakşehir

2-1 Ofspor

2-1 Beşiktaş

2-0 Fatih Karagümrük

3-2 Ümraniyespor


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