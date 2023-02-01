Galatasaray'da Okan Buruk tarihe geçti!
Okan Buruk, Galatasaray'ın başında en uzun galibiyet serisi (14 maç) yakalayan teknik direktör olarak tarihe geçti.
Süper Lig'de Ümraniyespor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk da tarihe geçti.
Ümraniyespor galibiyetiyle serisini 14 maça çıkartan sarı-kırmızılılarda Okan Buruk, kulüp tarihinde en uzun galibiyet serisi yakalayan teknik direktör oldu.
Galatasaray söz konusu seride ligde 11, Türkiye Kupası'nda ise 3 maç kazandı.
4-0 Giresunspor
2-1 Antalyaspor
2-1 Alanyaspor
4-0 Hatayspor
3-0 Fenerbahçe
2-1 Ankaragücü
2-1 Sivasspor
2-1 İstanbulspor
1-0 Keçiörengücü
7-0 Başakşehir
2-1 Ofspor
2-1 Beşiktaş
2-0 Fatih Karagümrük
3-2 Ümraniyespor
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