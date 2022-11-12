Galatasaray'da Okan Buruk'tan Dries Mertens'e yeni görev

12 Kasım 2022 Cumartesi, 12:38

Beşiktaş derbisindeki zaferle moral bulan Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında bu akşam Medipol Başakşehir'le kozlarını paylaşacak.

Sarı-kırmızılıların hücum hattındaki en etkili isimlerinden Dries Mertens'i, Başakşehir karşısında özel bir görev bekliyor.

HERKES SAVUNMAYA GELECEK

Ekibiyle birlikte ayrıntılı bir Başakşehir analizi yapan Galatasaray'ın hocası Okan Buruk, özellikle orta saha üstünlüğünü kesinlikle rakibe kaptırmak istemiyor. Bu nedenle Oliveira ve Torreira ikilisine, Mertens de destek olacak.

Fanatik’in haberine göre Okan hoca, Belçikalı futbolcunun top rakibe geçtiğinde orta sahadaki savunmaya katılmasını ve hücuma çıkışlarda zaman zaman geriye gelerek pas istasyonu olmasını istedi.

Haberde Okan Buruk’un, Icardi dışındaki tüm oyuncularından defansa destek olmalarını beklediği kaydedildi.