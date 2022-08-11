Galatasaray'da Okan Buruk'tan Mertens ve Torreira kararı
Sezona Antalyaspor galibiyetiyle başlayan Galatasaray'da gözler Bitexen Giresunspor maçına çevrildi. Teknik direktör Okan Buruk yeni transferler Dries Mertens ve Lucas Torreira ile ilgili kararını verdi.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 13 Ağustos Cumartesi günü Bitexen Giresunspor ile evinde yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
Yeni transferler Dries Mertens ve Lucas Torreira, Bitexen Giresunspor maçının kadrosunda yer alacak. İki futbolcunun da maça yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.
BERKAN'IN YERİNE MIDTSJÖ
Teknik direktör Okan Buruk, Antalyaspor maçında sonradan oyuna giren Fredrik Midtsjö'ye ise Berkan Kutlu’nun yerine ilk 11’de görev vermeyi planlıyor.
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