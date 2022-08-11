Galatasaray'da Okan Buruk'tan Mertens ve Torreira kararı

Sezona Antalyaspor galibiyetiyle başlayan Galatasaray'da gözler Bitexen Giresunspor maçına çevrildi. Teknik direktör Okan Buruk yeni transferler Dries Mertens ve Lucas Torreira ile ilgili kararını verdi.

cumhuriyet.com.tr
11 Ağustos 2022 Perşembe, 16:28
Galatasaray'da Okan Buruk'tan Mertens ve Torreira kararı
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 13 Ağustos Cumartesi günü Bitexen Giresunspor ile evinde yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Yeni transferler Dries Mertens ve Lucas Torreira, Bitexen Giresunspor maçının kadrosunda yer alacak. İki futbolcunun da maça yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.

BERKAN'IN YERİNE MIDTSJÖ

Teknik direktör Okan Buruk, Antalyaspor maçında sonradan oyuna giren Fredrik Midtsjö'ye ise Berkan Kutlu’nun yerine ilk 11’de görev vermeyi planlıyor.


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