Galatasaray'da Pulgar harekatı
Galatasaray, İtalyan takımı Fiorentina'nın orta sahasında oynayan Erick Pulgar'ı transfer etmek için girişimlerini sürdürüyor.
Galatasaray, Fiorentina'da forma giyen orta saha oyuncusu Pulgar için devrede. Sarı kırmızılıların '6 numara' transferinde A planı Erick Pulgar, B planı ise için Mohamed Elneny'ydi.
Yönetim öncelikle Erick Pulgar'ı satın alma opsiyonuyla kiralamak için Fiorentina Kulübü'ne resmi teklif yaptı.
İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre, Marsilya da Pulgar ile ilgileniyor. Ancak transferde şu anda Galatasaray'ın daha favori olduğu ifade edildi.
PULGAR KİMDİR?
Şili'nin Antofagasta kulübünden yetişen 28 yaşındaki Erick Pulgar, 2014'te Club Deportivo Universidad Católica'ya 295 bin Euro karşılığı transfer oldu. 2015'te Bologna'ya 2.28 milyon Euro'ya imza atan Pulgar, 2019 yazında ise 12.3 milyon Euro'ya Fiorentina'ya imza attı.
2019 yılında Bologna'dan Fiorentina'ya transfer olan Pulgar, orta sahada görev yapıyor. Geçen sezon Serie A'da 31 maçta forma giyen 1 gol atan ve 3 asist yapan Pulgar, bu sezon 6 maçta görev aldı.
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