Galatasaray'da seçim heyecanı! Yeni başkan belli oluyor

11 Haziran 2022 Cumartesi, 10:26

Galatasaray'ın 103. dönem yönetiminin belirleneceği olağanüstü seçimli genel kurul, Galatasaray Lisesi'nde saat 10.00'da başladı. Genel kurulda kongre divan heyetinin oluşturulup, açılışın yapılmasının ardından seçimlere geçilecek.

Genel kurulda, oy kullanma hakkına sahip 8 bin 862 üyenin sandık başına gidebileceği duyuruldu.

Kongre üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için Galatasaray Lisesi'nde 24 sandık kurulacak ve saat 15.00'te oy kullanma işlemi sona erecek.

Galatasaray Seçimli Genel Kurulu'nda Asena Yılmazkaya Dinçbaylı, Divan Kurulu Başkanı seçildi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, genel kurulda açıklamalarda bulunuyor. Elmas'ın açıklamaları şu şekilde:

"Aileme yanımda oldukları için teşekkür ederim. Ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bu zor günlerde sadece Galatasaray'ı düşünerek, son ana kadar bizlerle olan Galatasaraylılara da teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız."

"İki başkan adayımıza başarılar. Umarım çok başarılı olurlar. Umarım bizleri sürdürülebilir başarılara taşırlar. Onlara da ellerini taşın altına koydukları için teşekkür ediyorum."

BAŞKANLIK İÇİN 2 ADAY

Galatasaray'ın olağanüstü genel kurulunda, Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu başkanlık yarışı verecek.

Genel kurul üyeleri Dursun Özbek için kırmızı, Eşref Hamamcıoğlu için de sarı renkte basılan oy pusulalarını kullanacak.

ADAYLARIN LİSTELERİ

Başkan adaylarının yönetim kurulu asıl ve yedek listeleri şöyle:

Dursun Özbek:

Asil: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Eray Yazgan, Levent Yaz, Cemal Özgörkey, İsmail Sarıkaya, Mehmet Cibara, Dikran Gülmezgil

Yedek: Can Natan, Emir Aral, Cansu Ak, Tanur Lara Yılmaz, Cem Soylu

Eşref Hamamcıoğlu:

Asil: Osman Kocaman, Murat Özer, Boğaç Göncü, Sadık Burçin Tunçel, Mehmet Emre Mısırlı, Levent Apaydın, Nizam Hışım, Cevat Genç, Utku Dönmez, Murat Karaman

Yedek: Ender Merter, Abdullah Metin Tutçuoğlu, Namık Kemal Martı, Suat Sarı, Kaan Artukoğlu