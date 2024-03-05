Galatasaray'dan 3 isme suç duyurusu!
Galatasaray, spor yorumcusu Adnan Aybaba, Serhat Ulueren ve eski Beşiktaşlı yönetici Ahmet Akpınar hakkında suç duyurusunda bulundu.
Galatasaray, Adnan Aybaba, Serhat Ulueren ve Ahmet Akpınar hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.
Sarı kırmızılı takımdan yapılan açıklamada, "Kulübümüz ve yöneticileri hakkında suç teşkil eden açıklamaları nedeniyle Adnan Aybaba, Serhat Ulueren ve Ahmet Akpınar isimli şahıslar hakkında hukuki süreç başlatılmış olup, sürecin her safhası tarafımızca yakinen takip edilecektir.
Kulübümüze fütursuzca asılsız yakıştırmalarda bulunanlara karşı bundan önce olduğu gibi bundan sonra da tolerans gösterilmeyeceğini kamuoyuna hatırlatmak isteriz" denildi.
Kamuoyuna duyuru pic.twitter.com/3eWt5eKAa5— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 5, 2024
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