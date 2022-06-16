Galatasaray'dan Anthony Nwakaeme sürprizi!

16 Haziran 2022 Perşembe, 12:57

Galatasaray, Dursun Özbek başkanlığında transfer çalışmalarına start verdi.

Kontratları biten Arda Turan, Ryan Babel ve Sofiane Feghouli ile yola devam etmeyecek olan sarı-kırmızılı ekibin gündemine flaş bir isim geldi.

Sözcü'de yer alan habere göre; Trabzonspor'un geçen sezonki şampiyonluğunun mimarlarından olan Anthony Nwakaeme, menajerler aracılığıyla saı-kırmızılı takıma önerildi. Bordo-mavililerle henüz anlaşmayan Nijeryalı forvet, sarı-kırmızılılara sıcak bakıyor.

NWAKAEME'NİN MAAŞ İSTEĞİ

Bir dönem Fenerbahçe'nin gündemine gelen Nwakaeme, senelik 2 milyon Euro maaş istiyor. Dursun Özbek ve yönetimi, Nijeryalı yıldızın maaş talebi konusunda menajeriyle görüşecek.

Trabzonspor'da toplam 157 karşılaşmada forma giyen Nwakaeme, 49 gol ve 39 asist kaydetti.