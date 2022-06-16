Galatasaray'dan Anthony Nwakaeme sürprizi!

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor ile anlaşamayan 33 yaşındaki Nijeryalı futbolcu Anthony Nwakaeme'nin menajeri, sarı kırmızılılarla temasa geçti. İddiaya göre, senelik maaş konusunda pazarlıklar başladı.

cumhuriyet.com.tr
16 Haziran 2022 Perşembe, 12:57
Galatasaray'dan Anthony Nwakaeme sürprizi!
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Galatasaray, Dursun Özbek başkanlığında transfer çalışmalarına start verdi.

Kontratları biten Arda Turan, Ryan Babel ve Sofiane Feghouli ile yola devam etmeyecek olan sarı-kırmızılı ekibin gündemine flaş bir isim geldi.

Sözcü'de yer alan habere göre; Trabzonspor'un geçen sezonki şampiyonluğunun mimarlarından olan Anthony Nwakaeme, menajerler aracılığıyla saı-kırmızılı takıma önerildi. Bordo-mavililerle henüz anlaşmayan Nijeryalı forvet, sarı-kırmızılılara sıcak bakıyor.

NWAKAEME'NİN MAAŞ İSTEĞİ

Bir dönem Fenerbahçe'nin gündemine gelen Nwakaeme, senelik 2 milyon Euro maaş istiyor. Dursun Özbek ve yönetimi, Nijeryalı yıldızın maaş talebi konusunda menajeriyle görüşecek.

Trabzonspor'da toplam 157 karşılaşmada forma giyen Nwakaeme, 49 gol ve 39 asist kaydetti.


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