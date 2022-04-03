Galatasaray’dan evinde üst üste 3. galibiyet

03 Nisan 2022 Pazar, 00:00

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray, evinde Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-0’lık skorla galip ayrıldı. Galatasaray, bu müsabaka ile birlikte evinde son dönemdeki iyi performansını da sürdürdü ve üst üste 3. galibiyetini aldı.

Sahasında son olarak Trabzonspor’a mağlup olan Galatasaray daha sonra Kayserispor ile berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, Çaykur Rizespor, Beşiktaş ve Karagümrük maçlarıyla da galibiyet serisini 3’e çıkardı.

RYAN BABEL'DEN İKİNCİ GOL

Galatasaray’ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Fatih Karagümrük karşısında attığı golle bu sezon ligdeki ikinci gol sevincini yaşadı. Babel ayrıca UEFA Avrupa Ligi’nde 1 gol kaydetmişti.

Sarı-kırmızılıların Fatih Karagümrük karşısında bulduğu ikinci golü Ryan Babel kaydetti. Mücadelenin 12. dakikasında sahneye çıkan Babel, Cicaldau’nun ceza sahası içi sağ tarafından pasında penaltı noktası civarında topu aldı ve düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

35 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig’de Çaykur Rizespor maçından sonra ikinci gol sevincini yaşadı. Hollandalı futbolcu ayrıca UEFA Avrupa Ligi’nde Marsilya ile oynanan müsabakada da 1 gol atmıştı.