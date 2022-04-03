Galatasaray’dan evinde üst üste 3. galibiyet
Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü kendi evinde 2-0 mağlup ederek bu sezon Spor Toto Süper Lig’de Ali Sami Yen'de üst üste 3. galibiyetini almış oldu.
Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray, evinde Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-0’lık skorla galip ayrıldı. Galatasaray, bu müsabaka ile birlikte evinde son dönemdeki iyi performansını da sürdürdü ve üst üste 3. galibiyetini aldı.
Sahasında son olarak Trabzonspor’a mağlup olan Galatasaray daha sonra Kayserispor ile berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, Çaykur Rizespor, Beşiktaş ve Karagümrük maçlarıyla da galibiyet serisini 3’e çıkardı.
RYAN BABEL'DEN İKİNCİ GOL
Galatasaray’ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Fatih Karagümrük karşısında attığı golle bu sezon ligdeki ikinci gol sevincini yaşadı. Babel ayrıca UEFA Avrupa Ligi’nde 1 gol kaydetmişti.
Sarı-kırmızılıların Fatih Karagümrük karşısında bulduğu ikinci golü Ryan Babel kaydetti. Mücadelenin 12. dakikasında sahneye çıkan Babel, Cicaldau’nun ceza sahası içi sağ tarafından pasında penaltı noktası civarında topu aldı ve düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
35 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig’de Çaykur Rizespor maçından sonra ikinci gol sevincini yaşadı. Hollandalı futbolcu ayrıca UEFA Avrupa Ligi’nde Marsilya ile oynanan müsabakada da 1 gol atmıştı.
İlgili Haberler
- Galatasaray'dan eksik futbolcuların durumuyla ilgili açıklama
- Galatasaray hata yapmadı!: Galatasaray 2–0 Fatih Karagümrük
- Prof. Dr. Işın Çelebi: Galatasaray'da ibrasızlık bir silah gibi kullanılmaya başlandı
Video Haberler
- Erdoğan'dan 'hayat pahalılığı' mesajı
- Esnaf isyan etti: İkinci el otomobil piyasası durgun
- Bakan Yanık'tan 'Enes Kara' açıklaması
- Erdoğan'ı taklit eden genç akaryakıt istasyonunda
- Kayıp asteğmen için aramalar sürüyor
- 'Elhamdülillah hepsi hırsız...'
- Çatıda çıkan yangında 250 güvercin öldü
- Hırsızlıktan yakalandı, 1 kişiyi öldürdüğü ortaya çıktı
- Sarıyer’de korkutan yangın: İtfaiye aracına da sıçradı!
- Rüzgar nedeniyle... Büyükdere Caddesi trafiğe kapatıldı
En Çok Okunan Haberler
- Ramazanda dengeli beslenme için 'üç öğün' önerisi
- Bilim insanlarından kanser ilacı seçimi için test cihazı
- Türk bilim insanları 'çöl tozunun' zararlarını araştırdı
- İklim değişikliği 'kuş popülasyonunu' da etkiliyor
- Çocuklardaki 'gıda alerjisi haritası'
- Mark Twain’den usta işi mizahi yergi
- İş Sanat yeni sergisini Metaverse'te açıyor
- Afrika çöl tozları 'göz sağlığını' tehdit edebilir
- Kalp hastalarına oruç uyarısı
- Kendi olma cesareti!