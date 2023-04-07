Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! Abülkerim Bardakcı...
Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'nın sol arka alt adele grubunda aşil tendon komşuluğunda zorlanma tespit edildiğini açıkladı.
Galatasaray, kupadaki Başakşehir maçında sakatlanan Abdülkerim Bardakcı için bir açıklama yaptı.
Sarı-kırmızılardan yapılan açıklamada, 28 yaşındaki futbolcunun sol arka alt adele grubunda aşil tendon komşuluğunda zorlanma tespit edildiği belirtildi.
İşte Galatasaray'ın açıklaması:
"Futbolcumuz Abdülkerim Bardakcı'nın sponsorumuz Liv Hospital'da yapılan tetkikleri sonucunda sol arka alt adele grubunda aşil tendon komşuluğunda zorlanma tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."
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