Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! Abülkerim Bardakcı...

Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'nın sol arka alt adele grubunda aşil tendon komşuluğunda zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 21:23
Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! Abülkerim Bardakcı...
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Galatasaray, kupadaki Başakşehir maçında sakatlanan Abdülkerim Bardakcı için bir açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılardan yapılan açıklamada, 28 yaşındaki futbolcunun sol arka alt adele grubunda aşil tendon komşuluğunda zorlanma tespit edildiği belirtildi.

İşte Galatasaray'ın açıklaması:

"Futbolcumuz Abdülkerim Bardakcı'nın sponsorumuz Liv Hospital'da yapılan tetkikleri sonucunda sol arka alt adele grubunda aşil tendon komşuluğunda zorlanma tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."


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