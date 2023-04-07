Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! Abülkerim Bardakcı...

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 21:23

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 21:23

Galatasaray, kupadaki Başakşehir maçında sakatlanan Abdülkerim Bardakcı için bir açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılardan yapılan açıklamada, 28 yaşındaki futbolcunun sol arka alt adele grubunda aşil tendon komşuluğunda zorlanma tespit edildiği belirtildi.

İşte Galatasaray'ın açıklaması:

"Futbolcumuz Abdülkerim Bardakcı'nın sponsorumuz Liv Hospital'da yapılan tetkikleri sonucunda sol arka alt adele grubunda aşil tendon komşuluğunda zorlanma tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."