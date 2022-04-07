Galatasaray'dan seçim açıklaması
Galatasaray, medyada yer alan seçim haberleriyle ilgili bir açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Seçim takvimi, bütün bu incelemeden bağımsız olarak devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.
Galatasaray 30 Nisan'da gerçekleşecek başkanlık seçimiyle ilgili çıkan haberlere ilişkin bir açıklama yayımladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"31 Mart 2022 tarihinde İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından Kulübümüze iletilen yazıda 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 19. maddesine göre derneğimizin denetime tabi tutulacağı tarafımıza bildirilmiştir.
İlgili denetim kapsamında, görevliler 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren çeşitli bilgi ve belgeler isteyerek incelemelerini başlatmıştır. Kamuoyuna yansıyanın aksine, incelemenin detaylarına ve inceleme sonuç raporuna ilişkin Yönetim Kurulumuzun herhangi bir bilgisi bulunmamaktadır.
Galatasaray Spor Kulübü’nde geçtiğimiz hafta yayınlanan seçim takvimi, bütün bu incelemeden bağımsız olarak devam etmektedir. Bu süre zarfında, tarafımıza resmi kurumlarca herhangi bir bildirimin ulaşması durumunda, seçim sürecimizi yürüten Divan Başkanlığımızla ve camiamızla, ilgili açıklama paylaşılacaktır. Konuyla alakalı medyada yapılan haber ve yorumlara itibar etmemenizi rica ederiz."
Kamuoyu Duyurusu— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) April 7, 2022
https://t.co/Mc7hV8xc6J pic.twitter.com/9OkyC6obcW
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