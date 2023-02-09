Galatasaray'dan 'Umudunuzu kaybetmeyin' paylaşımı: Biz bu yazıya güveneceğiz

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 13:32

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 13:32

Acil ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş Pazarcık’ta 6 Şubat'ta 7.7 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Deprem saati 04.17 olarak kaydedildi.

Bölgede 13.24'te 7.6 büyüklüğünde ikinci bir büyük deprem daha oldu. Depremin 10 ilde birden şiddetli şekilde hissedildiği açıklandı: Kahramanmaraş ve Hatay başta olmak üzere Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya'dan acı haberler gelmeye devam ediyor.

"UMUDUNUZU KAYBETMEYİN"

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde yıkılan apartmandan 64 saat sonra kurtarılan 24 yaşındaki gencin duvara "Umudunuzu kaybetmeyin" diye yazdığı ortaya çıkmıştı.

Depremzedeler için yardım tırları gönderen spor kulüplerinden biri olan Galatasaray, sosyal medya hesabından bu duvar yazısına ithafen bir paylaşımda bulundu.

Biz bu yazıya güveneceğiz.

Birbirimize inanacağız.

Umuda tutunacağız.

Bizi bekleyen canlar var daha.

Ulaşacağız, kavuşacağız.#UmudunuzuKaybetmeyin pic.twitter.com/Y4Bly5YCw4 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 9, 2023

Sarı-kırmızılılardan yapılan paylaşımda, "Umudunuzu kaybetmeyin" yazılı fotoğraf ile birlikte "Biz bu yazıya güveneceğiz. Birbirimize inanacağız. Umuda tutunacağız. Bizi bekleyen canlar var daha. Ulaşacağız, kavuşacağız" ifadeleri kullanıldı.