Galatasaray'dan Yusuf Demir hamlesi! Dursun Özbek açıkladı
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Yusuf Demir'in yerli statüsünde oynaması için başvuru yapacaklarını açıkladı.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray ve Aras Kargo arasında yapılan işbirliği anlaşmasında açıklamalarda bulundu. Özbek, son günlerde büyük tartışma konusu olan Yusuf Demir'in yerli statüsünde oynayıp oynayamaması konusuna da değindi.
"TEMASLARIMIZ SÜRÜYOR"
Dursun Özbek, "Yerli statüsünde oynaması için temaslarımız sürüyor. Türk sporuna önemli hizmetler vereceğini düşündüğümüz bir kardeşimiz. Federasyonumuzun da buna olumlu yaklaşacağını düşünüyorum. Bütün çabamız Yusuf Demir'in Türk Milli Takımı'na kazandırılması" ifadelerini kullandı.
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