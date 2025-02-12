Galatasaray'ın AZ Alkmaar maçı kamp kadrosunda 10 eksik!

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında perşembe günü deplasmanda AZ Alkmaar ile karşılaşacak Galatasaray kamp kadrosunu duyurdu.

Galatasaray'ın AZ Alkmaar maçı kamp kadrosunda 10 eksik!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 12.02.2025 - 16:13

Galatasaray, AZ Alkmaar ile deplasmanda oynayacağı UEFA Avrupa Ligi eleme turu play-off ilk maçı öncesi kamp kadrosunu açıkladı.

Kamp kadrosunda sarı kart cezalıları Davinson Sanchez, Lucas Torreira ve Victor Osimhen yer almadı. Ayrıca sakatlıkları devam eden Ismail Jakobs, Mauro Icardi ve Yunus Akgün de kadroya dahil edildi.

GALATASARAY'DA 10 EKSİK

Kısıtlamalar dolayısıyla UEFA listesine yazılamayan Eren Elmalı, Ahmed Kutucu, Przemyslaw Frankowski ve Mario Lemina da kamp kadrosuna alınmadı.

Galatasaray'ın kamp kadrosu şu şekilde:


Etiketler: #galatasaray #AZ Alkmaar #uefa avrupa ligi

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