Galatasaray'ın eksi futbolcusu Mehmet Özgül, 'Aslanın Hazinesi'ne konuk olacak

Galatasaray Spor Kulübü'nün televizyon kanalı GS TV'de yayımlanan 'Aslanın Hazinesi' programına bu hafta sarı-kırmızılı takımın eski futbolcusu Mehmet Özgül konuk olacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.04.2023 - 16:37
Galatasaray'ın eksi futbolcusu Mehmet Özgül, 'Aslanın Hazinesi'ne konuk olacak
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GS TV'de yayımlanan Aslanın Hazinesi programı birbirinden değerli konukları ağırlamaya devam ediyor.

Galatasaray Spor Kulübü'nün tarihini anlatan Aslanın Hazinesi programının bu haftaki konuğu sarı-kırmızılı takımın efsane futbolcusu Mehmet Özgül.

Volkan Karsan'ın hazırlayıp sunduğu Aslanın Hazinesi programı perşembe akşamı saat 20:45'te GS TV'de yayımlanacak.


Mehmet Özgül Aslanın Hazinesi GS TV

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