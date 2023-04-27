Galatasaray'ın eksi futbolcusu Mehmet Özgül, 'Aslanın Hazinesi'ne konuk olacak
Galatasaray Spor Kulübü'nün televizyon kanalı GS TV'de yayımlanan 'Aslanın Hazinesi' programına bu hafta sarı-kırmızılı takımın eski futbolcusu Mehmet Özgül konuk olacak.
GS TV'de yayımlanan Aslanın Hazinesi programı birbirinden değerli konukları ağırlamaya devam ediyor.
Galatasaray Spor Kulübü'nün tarihini anlatan Aslanın Hazinesi programının bu haftaki konuğu sarı-kırmızılı takımın efsane futbolcusu Mehmet Özgül.
Volkan Karsan'ın hazırlayıp sunduğu Aslanın Hazinesi programı perşembe akşamı saat 20:45'te GS TV'de yayımlanacak.
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