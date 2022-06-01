Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu için Atalanta iddiası

01 Haziran 2022 Çarşamba, 10:11

Galatasaray Süper Lig tarihindeki en kötü sezonlarından birini geride bıraktı. Özellikle Avrupa sahnesinde performansıyla dikkat çeken sarı-kırmızılı takımın yıldız oyuncuları gözlem altına alınmıştı. Bu oyunculardan biri de Kerem Aktürkoğlu olmuştu.

Sarı-kırmızılı takıma Fatih Terim'in önerisiyle 2020 yazında katılan 23 yaşındaki oyuncu performansıyla ilk 11'in değişilmez isimleri arasında yer aldı. Sarı-kırmızılı ekibin parlayan yıldızlarından biri olan Kerem Aktürkoğlu, Avrupa devlerinin radarına girmiş durumda.

"KİRALIK OLARAK GİDEBİLİR"

İtalyan Calcioline sitesi Kerem Aktürkoğlu ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya attı. Haberde şu ifadeler kullanıldı:

"Türk futbolunun yükselen yeteneklerinden biri olan Kerem Aktürkoğlu kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor. 23 yaşındaki oyuncu, gelecek sezon Atalanta ile Serie A şampiyonluğu için mücadele edebilir. 2026 yılının Haziran ayında sona erecek sözleşmesi olmasına rağmen Kerem ile başta Atalanta olmak üzere Avrupa'nın önemli kulüpleri ilgileniyor. Atalanta yönetimi hayal kırıklığı yaratan bir sezonun Gian Piero Gasperini'ye kaliteli futbolcular sunmak istiyor. Kerem Aktürkoğlu, 15 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla kiralık olarak Bergamo'ya gelebilir."

Başarılı kanat oyuncusu bu sezon 51 maça çıkarken 13 gol 12 asistle oynadı.