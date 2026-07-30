Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı'dan Fenerbahçe itirafı!

Galatasaray forması giyen Abdülkerim Bardakcı, kulübün YouTube hesabına açıklamalarda bulundu.

Abdülkerim Bardakcı'nın açıklamaları şu şekilde:

"Biz bir aile olduğumuz için hemen herkesi içimize alıyoruz. Kimse zorluk çekmiyor. Lesley, çok kaliteli bir futbolcu, çok da karakterli bir insan. Alışma süreci kısa sürdü diye düşünüyorum."

"DÜNYA KUPASI'NDA OYNAMAK HAYALİMDİ"

"Dünya Kupası'nda oynamak benim hayallerimde olan bir şeydi. Türkiye'nin her zaman böyle turnuvalarda yer alması lazım çünkü kaliteli bir kadromuz ve futbolu çok seven bir ülkemiz var. Ama dediğim gibi biraz şanssızlık yaşadık. Gol atamadık, kötü geçti. Çok iyi oynamadık ama iyi oynadık. Çok kapalı savunmaya karşı oynadık. Elimizden gelen her şeyi yaptık."

Her geçen senede yeni bir tecrübe edindim. Çünkü hem Şampiyonlar Ligi hem UEFA'da birçok maça çıktım. Ayrıca Milli Takım'da da çok yüksek seviyede maçlara çıktım. Böyle maçlar oynayınca da psikoloji tarafından kendimi güçlü buluyorum."

"SEZONUN KIRILMA MAÇI..."

"Şampiyonluklar açısından en zor olacak sene bence bu sene. Ama biz, futbolcu yapısı açısından böyle zorluklarla mücadele etmeyi seven bir takımız. Hocamız da zaten öyle, rekorların adamı. Ama yine mutlu sona ulaşacağımızı düşünüyorum, inşallah."

-"Sezonun kırılma maçı hangisiydi?"

"Fenerbahçe diyebilirim. Fenerbahçe maçları bizim için genel olarak öyle zaten. Fenerbahçe maçı diyebilirim."

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ÇOK ÖNEMLİ MAÇLAR KAZANDIK AMA..."

"Şampiyonlar Ligi'nde çok büyük fırsatlar kaçırdık. Liverpool'u yendik. Çok önemli maçları kazandık ama bizden daha aşağı seviyede olan takımlara puan kaybettik."

"Bizim 4 sene üst üste şampiyon olmamızın en büyük nedeni, kenetlenmemiz. Hiçbir olumsuzluğu aramıza sokmamamız ve aile gibi olmamız. Böyle olduğu zaman da biri, diğerinin açığını kapatabiliyor. Böyle olduğu için de başarıyı elde edebiliyorsunuz."