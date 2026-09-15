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Galatasaraylı Aleksey Batrakov'a milli davet!

Galatasaraylı Aleksey Batrakov'a milli davet!

15.09.2026 18:49:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Galatasaraylı Aleksey Batrakov'a milli davet!

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Aleksey Batrakov, Rusya Milli Futbol Takımı'na davet edildi.
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Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov, Rusya Milli Takımı'nın aday kadrosunda kendisine yer buldu.

21 yaşındaki futbolcu, daha önce Rusya Milli Takımı formasını 12 kez giyerken bu karşılaşmalarda 4 gol kaydetti.

Batrakov'un da yer aldığı Rusya Milli Takımı aday kadrosunda Aleksandr Golovin, Aleksey Miranchuk, Matvey Safonov ve Danil Krugovoy gibi isimler de bulunuyor.

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ÜÇ HAZIRLIK MAÇI YAPACAK

Rusya, milli maç arasında üç hazırlık karşılaşmasına çıkacak. Rusya, 29 Eylül'de İran, 3 Ekim'de Namibya ve 6 Ekim'de Nijerya ile karşı karşıya gelecek.

Rusya'nın aday kadrosu şu şekilde:

Stanislav Agkatsev, Aleksandr Maksimenko, Anton Mitryushkin, Matvey Safonov, Arsen Adamov, Mingiyan Beveev, Ilya Vakhania, Kirill Danilov, Igor Diveev, Danil Krugovoy, Viktor Melekhin, Evgeny Morozov, Maksim Osipenko, Aleksandr Silyanov, Aleksey Batrakov, Kirill Glebov, Maksim Glushenkov, Aleksandr Golovin, Artyom Karpukas, Matvey Kislyak, Aleksey Miranchuk, Ivan Oblyakov, Maksim Petrov, Danil Prutsev, Lechi Sadulaev, Nail Umyarov, Dmitry Vorobyov, Konstantin Tyukavin ve Aleksandr Sobolev.

İlgili Konular: #Rusya #galatasaray #aleksey-batrakov

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