Galatasaraylı futbolcu Dires Mertens'ten transfer itirafı: 'Benim için çok zordu'

14 Aralık 2022 Çarşamba, 12:10

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Dünya Kupası'na ilişkin konuşan Belçikalı futbolcu, "Dünya Kupası çok kolay değildi. Kolay bir grup değildi. İki takım şu anda yarı final oynuyorlar. Biz eve geri döndük. Geri dönmüş olmaktan ötürü mutluyum. Şimdi devamına bakacağız" dedi.

Galatasaray'daki ilk anlarına değinen Mertens, "Başka bir ülkeden gelip yeni bir lige başlamak kolay olmuyor. Bunu anlamak gerek. Ben Galatasaray'da olduğum için mutluyum. Galatasaray, geçen sezon ligi 13. bitirdi ve üstüne farklı liglerden 13 oyuncu geldi. Son maçlara bakınca iyi sonuçlar aldık. Ben burada mutluyum. İyi şekilde devam edeceğiz" diye konuştu.

YUNUS AKGÜN'ÜN SÖZLEŞME İMZALAMASI

Mertens, Belçika'nın Katar'da elenmesi hakkında, "Biz Dünya Kupası'nda istediğimiz oyunu oynayamadık. Kendi hatalarımız vardı. Oynadığımız takımlardan 2 tanesi yarı finale yükseldiler. Kolay değildi" ifadelerini kullandı.

Belçikalı futbolcu kış aylarında Dünya Kupası oynamanın nasıl olduğu sorusuna, "Adapte olmak gerekiyordu bu dönemdeki Dünya Kupası'na. Lig ortasında Dünya Kupası oynamak zor olabilir ama futbol hep değişir. Adapte olmak gerekir" yanıtını verdi.

Galatasaray'daki genç futbolcular hakkında fikri sorulan Mertens, "Galatasaray büyük bir kulüp. Büyük kulüplerin iyi ve genç oyuncuları vardır. Bizim de iyi gençlerimiz var. Takım olarak onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Genç oyuncularımızdan Yunus yeni sözleşme imzaladı. Bu durum, diğer gençlere de örnek olacaktır" dedi.

MERTENS'TEN JUVENTUS AÇIKLAMASI

Sarı-kırmzılı takıma gelmeden önce İtalyan devinden teklif aldığını belirten Mertens, "Juventus'tan teklif geldi. Benim için çok çok zordu, Napoli'den sonra Juventus'a gitmek olmazdı. Napoli'de uzun yıllar geçirdim" diye konuştu.

Kendisini Galatasaray'a getiren etmen olarak 3 kişinin ismini veren Belçikalı yıldız, "Buraya gelmemde Dursun Başkan, Erden Başkan ve Okan Hoca'nın etkileri oldu. 'Seni Galatasaray'a getirmek, Galatasaray'ı hak ettiği yere getirmek istiyoruz.' dediler. Ben de Galatasaray'ın Türkiye'nin en iyi takımı olduğunu, bir önceki sezonu 13. bitirdiğini bildiğim için bu projeye 'Evet' dedim" diye konuştu.

"İYİ YERLERE GELECEĞİZ"

Teknik direktör Okan Burak'ın oğlu Ali Yiğit hakkında konuşan Mertens, "Okan Hoca'nın oğlu Ali Yiğit bizim maskotumuz gibi. Bize hep destek oluyor. Geldiği zaman kazanıyoruz, bize şans getiriyor" dedi.

Oyun olarak daha iyi olacaklarının altını çizen Mertens, "Son oynadığımız 3 maç, neler yapabileceğimizi gösterdi. Bu kolay bir şey değil. 13 tane yeni oyuncu, ligi bilmiyorlar, hazırlıksızlar... Bunların hepsini tamamlayıp, bir bütün oluşturarak daha ileri gidebiliriz. Biz kendi performansımızı sahaya yansıtacağız. Birkaç aya daha ihtiyacımız var daha iyi olmak için. Geçen sene 13. olan bir takım, bu sezon liderliğe oynuyor. Bu bir anda gerçekleşebilecek bir şey değil. Biz antrenmanları en iyi şekilde yapıyoruz. Sonunda iyi yerlere geleceğiz" ifadelerini kullandı.