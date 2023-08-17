Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'den şampiyonluk açıklaması

Yayınlanma: 17.08.2023 - 13:04

Güncelleme: 17.08.2023 - 13:04

Galatasaray ile SIXT şirketi arasında imzalanan yeni sponsorluk anlaşması için tören düzenlendi. Paris Saint-Germain'den bonservisi alınan Mauro Icardi ve takım kaptanı Fernando Muslera, düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu.

"ONLARI HER ZAMAN ARKAMIZDA HİSSEDİYORUZ"

Kaptan Fermando Muslera, Galatasaray'ın imzaladığı anlaşmayla ilgili olarak, "Bizim için çok büyük bir gurur. Göğsümüzde Galatasaray logosunun altında SIXT markası uzun yıllardır var, çok teşekkür ediyoruz. Onları her zaman arkamızda hissediyoruz" dedi.

"BU FORMA İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIM"

Mauro Icardi ise, "Formayı geçen sene kiralık olarak giydim. Artık bu ailenin bir parçasıyım. Önümüzdeki yıllarda da bu forma için elimden gelen her şeyi yapacağım" ifadelerini kullandı.

"BAŞARILARIMIZ DEVAM EDECEK"

Sözlerine devam eden Arjantinli yıldız, "Başkanıma ve sponsora teşekkür ediyorum. Burada bulunduğum için gururluyum. İlk senemde şampiyon olduk. Umuyorum önümüzdeki senelerde de başarılarımız devam edecek" diye konuştu.