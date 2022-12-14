Galatasaraylı futbolcu Milot Rashica'nın temsilcisinden transfer açıklaması
Galatasaray'da kiralık oynayan Kosovalı futbolcu Milot Rashica'nın geleceği merakla bekleniyor. Rashica'nın Türkiye'deki temsilcisi Aykut Erçetin, transfere ilişkin açıklamalarda bulundu. Erçetin, "Milot'u Galatasaray taraftarı seviyor ve kalmasını istiyorlar. Oyuncu da burada çok mutlu. Ailesi de burayı seviyor, kalmak istiyor" dedi.
Galatasaray'ın sezon başında Norwich City'den kiraladığı Kosovalı yıldız Milot Rashica, performansıyla taraftarları kendisine hayran bırakmıştı. 26 yaşındaki kanat oyuncusunun temsilcisi Aykut Erçetin, yıldız ismin geleceğine dair flaş bir açıklama yaptı.
Galatasaray'ın takımda kiralık olarak forma giyen Milot Rashica'nın bonservisini almayı planladığı kaydedildi. Yönetimin, Kosovalı oyuncu için sezon sonunda Norwich City'nin kapısını çalacağı ileri sürüldü.
TEMSİLCİSİNDEN TRANSFER AÇIKLAMASI
Rashica'nın Türkiye'deki temsilcisi eski Galatasaraylı futbolcu Aykut Erçetin Radyospor'a açıklamalarda bulundu.
Erçetin, transfere ilişkin, "Norwich City ne kadar istiyor tüm hakları için bilmiyoruz ama zaman içinde belli olur. Milot'u Galatasaray taraftarı seviyor ve kalmasını istiyorlar. Oyuncu da burada çok mutlu. Ailesi de burayı seviyor, kalmak istiyor" dedi.
RASHICA'NIN BONSERVİSİNİ ALMAK İSTİYOR
İngiltere Championship Ligi'nde 5. sırada yer alan Ada ekibinin, Premier Lig'e çıkamaması durumunda transferde Galatasaray'ın eli güçlenmiş olacak. Norwich City, 26 yaşındaki futbolcunun kiralık sözleşmesine 15 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu koydurmak istemişti.
Bu talebi kabul etmeyen Galatasaray yönetimi ise Rashica'yı opsiyonsuz şekilde kiralamıştı. Sarı-kırmızılı yönetim, Kosovalı futbolcunun bonservisini yaklaşık 6 milyon Euro'ya almayı planlıyor. Milot Rashica, Galatasaray forması giydiği 7 maçta 2 asist yaptı. Kosovalı futbolcu, hücum organizasyonlarındaki katkısıyla da dikkat çekti.
26 yaşındaki kanta oyuncusu bu sezon tüm kulvarlarda 8 maça çıktı. Rashica bu maçlarda 2 gol, 2 asist üretti.
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