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Galatasaraylı Gabriel Sara'dan özeleştiri: 'Düzeltmemiz gereken şeyler var ama...'

Galatasaraylı Gabriel Sara'dan özeleştiri: 'Düzeltmemiz gereken şeyler var ama...'

2.08.2026 23:54:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Galatasaraylı Gabriel Sara'dan özeleştiri: 'Düzeltmemiz gereken şeyler var ama...'

Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Gabriel Sara, 3-3 berabere kaldıkları Rennes maçının ardından görüşlerini aktardı.
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Galatasaray, yeni sezon öncesi hazırlık maçında sahasında Fransa temsilcisi Rennes ile 3-3 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı ekibin Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara, açıklamalarda bulundu.

"DÜZELTMEMİZ GEREKEN ŞEYLER VAR..."

Kendisinden beklentilere ve performansına değinen Sara, şu ifadeleri kullandı:

"Asla tatmin olmuyorum, her zaman daha iyisini istiyorum. Hep daha fazlası için açım. Düzeltmemiz gereken şeyler var ama genel olarak da mutluyum diyebilirim."

Transfer çalışmalarıyla ilgili de konuşan Brezilyalı futbolcu, "Transfer benim elimde olan bir şey değil, çok bilgim olan bir şey değil ama transfer de olacaktır mutlaka" dedi.

"UMARIM SEZON SONUNDA..."

RAMS Park'ta oynamanın kendileri için özel olduğunu belirten Gabriel Sara, sözlerini şöyle tamamladı:

"Evimizde oynadığımızda keyif alıyoruz. Umarım sezon sonunda hep birlikte şampiyonluğu kutlarız."

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